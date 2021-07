Trwają 40. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem!

Bardzo bogaty program artystyczny zaplanowany jest podczas międzynarodowego festiwalu – 40. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Impreza trwa od 2 do 4 lipca. W ramach wydarzenia zaplanowane są również III Polsko-Niemiecka Folkowa Strefa Relaksu oraz Pyrzyckie Święto Romów. W tym roku festiwal wyjdzie też poza granice Pyrzyc, stąd na koncerty folklorystyczne będzie się można wybrać choćby do Szczecina, Stargardu, Przelewic i Kozielic.

Pierwszy dzień imprez za nami, ale atrakcji nie zabraknie także w sobotę i niedzielę.

W sobotę odbędą się choćby koncerty romskich artystów (wystąpią m.in. Sara Czureja Band, Cierchaj, Bogdan Trojanek & Terne Roma) – w godz. 20-23 na scenie przy murach obronnych, kolejne występy zespołów ludowych (w g. 13.30 – 20), rozmaite warsztaty plenerowe (w godz. 14 – 20). W parku im. Jana Pawła II zaplanowane są, również w sobotę: sąsiedzka kolacja z Romami (od g. 18.30), warsztaty kulinarne (od g. 16 do 18.30), romskie warsztaty taneczne (w g. 17.30 – 18. 30), spotkanie z Edwardem Dębickim pt. „O prawdziwych Cyganach” (w g. 18.30-20), pokaz mody na ludowo (o g. 22).

W niedzielę odbędą się kolejne występy zespołów folklorystycznych, w g. 13.30-18 – na scenie głównej przy murach obronnych (uwaga! tu zaplanowane są wszystkie występy we wszystkie dni imprezy). Festiwal zamknie happening artystyczny „Kolory Folkloru – Splash of Colors” (o g. 18.20), który sprawi, że park im. Jana Pawła II stanie się najbardziej barwnym miejscem w Pyrzycach.

We wszystkie dni będzie funkcjonowała III Polsko-Niemiecka Folkowa Strefa Relaksu przy Pyrzyckim Domu Kultury – w piątek od godz. 16 do północy, w sobotę od godz. 13 do północy, a w niedzielę w godz. 13-16.

Artyści folkowi zawitają również do kilku miejsc w naszym regionie, np. 4 lipca na dziedzińcu szczecińskiego zamku wystąpią w południe: łemkowski ZPiT Kyczera oraz mazurski ZPiT Ełk, a w Przelewicach, o godz. 13, ZPiT Strzecha i DZF Cepelia.

Więcej o festiwalu można przeczytać na stronie internetowej: https://folkfestivalpyrzyce.pl. Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie https://folkfestivalpyrzyce.pl/program/

