Trwa trzydniowe święto piwa w centrum Szczecina

W szczecińskiej Alei Kwiatowej trwa Oktoberfest. To już trzecia odsłona zyskującego na popularności w stolicy Pomorza Zachodniego piwnego święta. Pilzner, lager, porter, pszeniczne, smakowe - to tylko niektóre z typów trunku, które można skosztować. Trzydniowa impreza to też znakomita okazja do poszerzenia wiedzy o rzemieślniczych browarach.

Na szczecińskich piwoszy czeka 16 wystawców. Wśród nich znajduje się aż 14 browarów.

- Największą popularnością wśród mężczyzn cieszą się piwa jasne pełne, kobiety z kolei częściej kupują smakowe, w tym roku najlepiej sprzedają się wiśniowe - mówi p. Paweł, wystawca z Gorzowa Wielkopolskiego.

Miłośnicy piwa będą świętować do niedzieli. Organizatorzy oprócz kosztowania rzemieślniczych browarów z całego kraju proponują m.in. spacer z przewodnikiem. Można się dowiedzieć m.in. skąd się wzięła nazwa piwa, dlaczego doszło do buntu piwnego w Szczecinie. Z kolei o sposobach warzenia piwa opowiadają piwowarzy. Nie brakuje konkursów z nagrodami i muzyki. Humor poprawiają stand-upowe występy artystów. Można wrzucić też coś na ząb. Są różnego rodzaju przekąski jak i gorące dania.

- Wybrałem się tu jako osoba towarzysząca, ale na pewno skusze się na jakieś małe piwko - mówi pan Wojciech. - Najbardziej interesują mnie piwa niepasteryzowane, gdyż są zdrowsze. Liczę, że odkryje nowy smak, który przypadnie mi do gustu. Sporo się tutaj dzieje, więc to idealne miejsce na spędzenie weekendowego popołudnia.

W sobotę święto piwa potrwa do godz. 23. W niedzielę kolejne atrakcje. Wystawcy na miłośników złocistego trunku będą czekać w godz. 12-18.

(KK)