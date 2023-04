Przebudowa przy Fabryce Wody

Tak obecnie wygląda przebudowywana ulica Bożeny przy powstającym aquaparku. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Postępują prace przy przebudowie ulicy Bożeny w Szczecinie. Największe zmiany widać już od strony ul. Sczanieckiej. Wykonane jest koryto jezdni i ciągów pieszo-rowerowych. Ustawione zostały krawężniki, z kruszywa wykonana jest podbudowa miejsc parkingowych. W ramach robót sieciowych trwa budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci gazowych.

Zadanie obejmuje m.in.: wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. Poza tym budowę miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni.

Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Koszt prac to ponad 13,5 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

(K)