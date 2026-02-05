Trwa dolewanie wody do Jeziora Głębokiego

Poziom Jeziora Głębokie sukcesywnie będzie się podnosił. Trwa pompowanie z Gunicy ok. 6900 metrów sześciennych wody na dobę. – O ile pozwolą na to warunki hydrologiczne, będziemy prowadzić ten proces do końca kwietnia – informuje Hanna Pieczyńska ze ZWiK. – Szacujemy podniesienie lustra wody o ok. 80-90 cm.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie każdego roku przepompowuje do Jeziora Głębokiego wodę z rzeki Gunicy. Odbywa się to na podstawie pozwolenia wodno-prawnego, w którym określone są dopuszczalne terminy tych działań i konieczne do spełnienia warunki. Przepompowywanie może odbywać się do końca kwietnia, kiedy w rzece jest odpowiedni poziom wody. W zeszłym sezonie, od listopada do kwietnia, ZWiK przepompował do Głębokiego ponad 900 tys. m sześc. wody.

Gunica to rzeka wypływająca z Jeziora Świdwie, która bieg swój kończy w Jasienicy koło Polic, a w okolicach Tanowa znajduje się początek instalacji zasilającej Jezioro Głębokie wodami z rzeki. Rurociąg tłoczący wodę do jeziora ma średnicę 400 mm, liczy ok. 8 km, zasilany jest pompą o mocy 55 kW i wydajności 300 m3/h.

