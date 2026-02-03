Niebezpieczne Głębokie. Nie wchodź na lód!

Pomimo utrzymujących się niskich temperatur, w wielu miejscach lód jest znacznie cieńszy lub całkowicie zanika. Fot. archiwum

W związku z prowadzonym obecnie przepompowywaniem wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie w Szczecinie, na akwenie postępuje proces odladzania. Oznacza to, że pomimo utrzymujących się bardzo niskich temperatur, w wielu miejscach lód jest znacznie cieńszy lub całkowicie zanika.

– Na Głębokim trwa pompowanie wody, w związku z czym lód na jeziorze może się zmniejszać, osiadać i miejscami topić. To oznacza ryzyko powstawania niebezpiecznych „kraterów wodnych”, zapadlisk oraz cienkiego lodu, którego nie widać na pierwszy rzut oka – ostrzega Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Sytuacja ta stwarza realne zagrożenie dla osób wchodzących na taflę jeziora.

– Po raz kolejny przypominamy o bezwzględnym zakazie wchodzenia na lód oraz apelujemy o zachowanie rozsądku i ostrożności – przekazuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM. – Na terenie kąpieliska Głębokie o zakazie przypominają znaki oraz komunikaty głosowe.

