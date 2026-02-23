Rozpoczyna się remont wiaduktu

Fot. Dariusz Gorajski

W poniedziałek 23 lutego ekipy budowlane rozpoczęły zapowiadane prace przy wiadukcie kolejowym na ulicy Strzałowskiej w Szczecinie. Dla mieszkańców północnych dzielnic Szczecina oraz osób dojeżdżających do tamtejszego szpitala oznacza to spore zmiany w codziennym ruchu.

REKLAMA

Wykonawca zajął część jezdni i chodnika, wprowadzając pod obiektem ruch wahadłowy. Inwestycja jest częścią większego projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, a jej celem jest odświeżenie starej konstrukcji przed uruchomieniem nowych połączeń pociągów miejskich.

- Remont rozpoczął się 23 lutego i ma być ukończony w drugim półroczu tego roku - ​szczegóły zaplanowanych robót przybliża Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - W zakres prac wchodzi naprawa izolacji, naprawa ubytków z cegły i naprawa gzymsów, nie jest to kapitalny remont, ale niezbędne prace przy budowie SKM. W czasie remontu ruch na ul. Strzałowskiej będzie wahadłowy, nie przewiduje się całkowitego zamknięcia przejazdu, remont będzie najpierw po jednej, później po drugiej stronie ulicy.

​Drogowcy podzielili inwestycję na dwa etapy, dzięki czemu przejazd między centrum a Golęcinem pozostaje otwarty przez cały czas. Choć oficjalne pozwolenie na zajęcie drogi obowiązuje aż do końca grudnia 2026 roku, kolej planuje uporać się z najważniejszymi naprawami szybciej. Na miejscu ustawiono już barierki i tymczasowe oznakowanie, które kieruje samochody na wolny pas ruchu. Wszyscy korzystający z tej trasy muszą teraz liczyć się z dłuższym czasem podróży wynikającym z oczekiwania na zielone światło przed zwężeniem.

(dg)

REKLAMA