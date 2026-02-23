Rozpoczyna się remont wiaduktu

W poniedziałek 23 lutego ekipy budowlane rozpoczęły zapowiadane prace przy wiadukcie kolejowym na ulicy Strzałowskiej w Szczecinie. Dla mieszkańców północnych dzielnic Szczecina oraz osób dojeżdżających do tamtejszego szpitala oznacza to spore zmiany w codziennym ruchu.
Wykonawca zajął część jezdni i chodnika, wprowadzając pod obiektem ruch wahadłowy. Inwestycja jest częścią większego projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, a jej celem jest odświeżenie starej konstrukcji przed uruchomieniem nowych połączeń pociągów miejskich.
- Remont rozpoczął się 23 lutego i ma być ukończony w drugim półroczu tego roku - szczegóły zaplanowanych robót przybliża Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - W zakres prac wchodzi naprawa izolacji, naprawa ubytków z cegły i naprawa gzymsów, nie jest to kapitalny remont, ale niezbędne prace przy budowie SKM. W czasie remontu ruch na ul. Strzałowskiej będzie wahadłowy, nie przewiduje się całkowitego zamknięcia przejazdu, remont będzie najpierw po jednej, później po drugiej stronie ulicy.
Drogowcy podzielili inwestycję na dwa etapy, dzięki czemu przejazd między centrum a Golęcinem pozostaje otwarty przez cały czas. Choć oficjalne pozwolenie na zajęcie drogi obowiązuje aż do końca grudnia 2026 roku, kolej planuje uporać się z najważniejszymi naprawami szybciej. Na miejscu ustawiono już barierki i tymczasowe oznakowanie, które kieruje samochody na wolny pas ruchu. Wszyscy korzystający z tej trasy muszą teraz liczyć się z dłuższym czasem podróży wynikającym z oczekiwania na zielone światło przed zwężeniem.
(dg)