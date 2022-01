Co robić w wolny czwartek, czyli Święto Trzech Króli? Warto na przykład pójść na długi spacer. I to nie byle jaki! Lecz tropem nagiej zimowej natury.

To będzie wyzwanie, któremu z pewnością podoła wielu miłośników zieleni. Tym bardziej, że w roli przewodnika wyprawy „z rozpoznawaniem drzew i krzewów w stanie bezlistnym" będzie Paweł Madejski, autor bloga oraz profilu na społecznościowym portalu poświęconych szczecińskiej florze.

- Pierwszy w tym roku inauguracyjny spacer poprowadzę od bramy Arkonki. Przejdziemy przez Syrenie Stawy i Różankę, a dalej przez tzw. Dolny i Górny Botanik, by na finał parkiem Kasprowicza dotrzeć przed Pomnik Czynu Polaków. Długi zimowy spacer… - opowiada Paweł Madejski. - Choć brak liści, czyli podstawowego elementu do rozpoznań, to z pewnością na podstawie pokroju, kory, kształtu i grubości gałązek, wielkości i usytuowania pączków uda się nam rozpoznać wiele gatunków i odmian drzew i krzewów. Być może wiele z nich pamiętać będziemy jeszcze z wiosennych i letnich spacerów, a teraz o prostu przyjrzymy się jak trwają zimą.

Spacer z rozpoznawaniem drzew i krzewów wystartuje sprzed wejścia na kąpielisko Arkonka. Już w najbliższy czwartek (6 stycznia) - o godz. 11.

Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Chociaż… „Mile widziane będzie przekazanie symbolicznego napiwku dla przewodnika" - jak zapowiada organizator wydarzenia. Uwaga: podczas spaceru należy pamiętać o przestrzeganiu aktualnych zaleceń bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii. ©℗

(an)