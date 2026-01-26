Jest decyzja ws. pracy szkół i przedszkoli w Szczecinie. Bez optymizmu co do tramwajów

Fot. Anna Gniazdowska

W poniedziałek wieczorem zakończyło się posiedzenie Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. Zapadły na nim ważne decyzje dotyczące funkcjonowania oświaty i komunikacji miejskiej w związku z gołoledzią, która sparaliżowała miasto.

REKLAMA

Po posiedzeniu prezydent Szczecina Piotr Krzystek ocenił, że sytuacja w mieście stale się poprawia, ale prognozy pogody są niepewne.

- Szkoły, przedszkola i żłobki pozostaną otwarte i będą świadczyć przynajmniej zajęcia 'opiekuńcze'. Jest duża szansa na normalne zajęcia dydaktyczne. Aktualizacja tej informacji jutro po godz. 6:00. A jeśli drodzy rodzice nie chcecie ryzykować i posyłać dzieci do szkół, takie nieobecności będą usprawiedliwiane - przekazał prezydent na Facebooku.

Jeszcze więcej niepewności dotyczy powrotu kursowania tramwajów.

- Niestety wiele wskazuje na to, że komunikacji tramwajowej nie uda się uruchomić także jutro rano. Brygady cały czas walczą z holowaniem pojazdów do zajezdni. Stopień oblodzenia trakcji oraz tramwajowych pantografów jest niestety bardzo duży. Warto zatem zaplanować jazdę innym środkiem transportu. Jeśli sytuacja się ustabilizuje, na miasto natychmiast wyjadą wszystkie przewidziane pojazdy - przekazał Piotr Krzystek.

Podczas posiedzenia Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego ustalono, że komunikacja autobusowa ma funkcjonować w trochę szerszym zakresie. Przekazano też, że główne szlaki komunikacyjne w Szczecinie są obecnie odśnieżone i mają czarną nawierzchnię. Pojazdy służb utrzymania mają pracować całą noc, żeby sytuacja na drogach nie uległa pogorszeniu.

(k)

REKLAMA