Tramwaje nie jadą hurtowo. „Czarny poniedziałek w komunikacji miejskiej"

Braki kadrowe w „TS" nie są już niczym nowym - problemy są znane od ok. 2 lat. Nie pomagają dodatkowe kursy, na motorniczych, nie zachęca też płaca w wysokości ok. 5 100 zł. Nie pomogło nawet wprowadzone jesienią ub. roku ograniczenie częstotliwości, przez co tramwaje, nawet jeśli kursują w komplecie, są przepełnione. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zawieszone są linie 3 i 4. Gdyby funkcjonowały na swoich trasach, braki na liniach byłyby jeszcze bardziej odczuwalne. ©℗

Co to w praktyce oznacza dla pasażerów? Po godzinie 13 z pięciu tramwajów na linii 11 zostają 2. Po godz. 21 - jeden. Kursy na trasie Pomorzany-Ludowa odbywać się zatem będą średnio raz na godzinę. Odwołany jest także co drugi kurs linii 7 (obecnie najdłuższe), która łączy Turkusową z Bramą Portową, pl. Kościuszki, al. Bohaterów Warszawy, pl. Szarych Szeregów, pl. Rodła i Stocznią Szczecińską. Na linii 9 po południu wypadają dwa kursy z czterech w ciągu godziny.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Karol 2023-07-31 16:37:58 Takiego cieniasa jak obecny prezydent ziemia Szczecińska jeszcze nie nosiła! Dno dna!!!!

Gość 2023-07-31 16:18:38 Czas się zastanowić, czy w niedzielę nie wprowadzić częstotliwości 30 minut, żeby kilku motorniczych mogło mieć wtedy wolne, a pracowało w dni robocze, kiedy kurs tramwaju na wpływ na pracę innych ludzi.

Dondajewski 2023-07-31 16:18:15 Przez te wszystkie drogowe rewolucje, przebudowy, likwidację linii komunikacyjnych, likwidację pasów ruchu i parkingów, ludność częściowo została zmuszona do korzystania z kom.miej. co spowodowało znaczny wzrost osób korzystających z tej formy przemieszczania się. Co miasto w tej sytuacji robi? a no jak zwykle rozkłada ręce i obwinia wszystkich tylko nie siebie!

ZENEK 2023-07-31 16:06:14 Skąd ten bałagan pewnie istnieje jeszcze ZDiTM.

Zwolennik PO 2023-07-31 15:47:24 Już w 2015 roku Bieńkowska mówiła że za 6000 zł pracuje złodziej albo idiota. A co dopiero teraz hahaha. 2015 rok "...No albo złodziej, albo idiota. To jest niemożliwe tak? Żeby ktoś za tyle pracował. ...". 😂😂😂

@Wocia 2023-07-31 15:45:33 No to powiedz mi proszę kto i jak z pisu, rządziłby w Szczecinie lepiej. No proszę! Podaj mi jednego pisowca(może być z SP) który dobrze by w tym mieście rządził. Jedno nazwisko!

sowa 2023-07-31 15:37:46 a moze zaczniemy od pracownikow budzetowych i wprowadzimy zakaz zarobkow powyzej 10000 zl miesiecznie wraz z nagrodami bo nikt na nie nie zasluguje, wtedy okaze sie ze sa pieniadze na wyplaty dla motorniczych, chyba bardziej odpowiedzialnych

@ P. 2023-07-31 15:11:38 Kłamiesz bezczelnie. To znaczy, że jesteś z PO, a to z kolei znaczy, że napiszesz każdą głupotę by usprawiedliwić to bagno krzystkowe.

pasażer 2023-07-31 14:45:29 A co z ważnością biletu czasowego w przypadku odwołania kursu ?

olo 2023-07-31 14:40:12 Może trzeba pozwalniać tych wszystkich specjalistów i doradców na ciepłych stołkach, którzy NIC nie mogą zrobić aby komunikacja w Szczecinie funkcjonowała prawidłowo, skoro potrafią tylko likwidować linię i nie potrafią przyciągnąć ludzi do pracy to może trzeba ich wszystkich zwolnić?

Mirek KOD Szczecin 2023-07-31 14:37:06 Brawo Krzystek i brawo rada miasta .Biedota niech czeka na przystankach .I tak to w większości bezrobotni ,lub na jakiś zasiłkach ,lub 800 plus .Jak poczekają 15 minut dłużej na tramwaj to nic im się nie stanie .

no i co za problem 2023-07-31 14:35:20 utrudnień ciąg dalszy: zwężajmy i rozkopujmy kolejne ulice, likwidujmy dalej miejsca parkingowe, żeby mieszkańcy maszerowali pieszo po krzywych syfiastych chodnikach... a władza ma samochody służbowe i "w głębokim poważaniu" Szczecinian ;-)

Wiesiek 2023-07-31 14:31:15 A na koniec roku dumnie i z podniesioną głową wszystkim zarządzającym ZDITM za świetną organizację, miasto Szczecin przyznaje nagrody roczne w tysiącach złotych!!! z kogo wy chcecie zrobić idiotów, że nie ma pieniędzy???

Meduza 2023-07-31 14:25:16 A ludzie płacą co miesiąc, grzecznie i uczciwie płacą za przejazdy i co mają w zamian? Najeb*** po sufit tramwaje i autobusy oczywiście na stojąco jak oczywiście przyjedzie! A jak nie przyjedzie to stoisz jak piz*** 15-30 min! I WY chcecie żeby ludzie zrezygnowali z samochodów???

Prezes TS 2023-07-31 14:24:32 Gdzieś mam te niewyjazdy! Jako prezes nie jeżdzę tym syfem i mam auto służbowe!

TS 2023-07-31 14:20:35 Teraz jest kumulacja bo urlopy. Ale problem robi się chroniczny, 3 lata temu Pogodno wysyłało więcej brygad niż teraz obie a takich braków nie było. To praca dla pasjonata i najlepiej takiego bez większych zobowiązań finansowych, bierzcie pod uwage że kurs zajmuje troche czasu, z poczatku jeździsz za najniższe zlecenie. Dodać do tego stres i stan taboru to macie pełen obraz tej pracy.

@Łysy 2023-07-31 14:12:34 Samochód nie ma pierwszeństwa skręcając przez tory. Kierowcy nie blokujcie przejazdów tramwajowych.

T jak tenis 2023-07-31 14:12:33 11 września Szczecin zaprasza na turniej tenisowy, którego jest jedynym sponsorem!

@Pacynka 2023-07-31 14:06:51 Zamiast na poronione pomysły radnych pieniądze powinny iść na komunikację miejską. Motorniczy czy kierowca wozi nas mieszkańców i ma nas wozić bezpiecznie za godziwe pieniądze. Komuś się priorytety poprzestawiały zamiast na wędrujące drzewka trzeba dawać na kierowców i motorniczych. Drzewka w przyrodzie nie wędrują ;) Mieszkańcy już ile zapłacili za pomysły na placu Orła Białego? Pamiętacie palety wypoczynkowe i wyciętą zieleń?

Rewolucja Torowa 2023-07-31 14:04:05 Nie ma pieniędzy na komunikację miejską ale zawsze się znajdą pieniądze na marsze równości, Fryderyki, dotacje dla nic nie wnoszących organizacji, na turniej tenisowy czy ciągłe przebudowy ulic które nie są kończnie wymagane w takim napompowanym projekcie danej inwestycji. Może by tak w końcu się opamiętała Rada Miasta i koalicja rządząca miastem i ustaliła priorytety. Czyli najważniejsi są mieszkańcy a nie propaganda i własne zamknięte środowiska polityczne. Nie zamydlicie oczu łąkami kwietnymi

@pancynak 2023-07-31 13:56:19 Panynko Krzystkowa, a no to da, że jeśli zwiększysz budżet na pensje to kierowcy się znajdą! Może twoja mała główka jak i prezydenta nie jest w stanie tego pojąć ale uwierz mi na słowo, że poziom zarobków robi różnicę! Więc zamiast nagród dla nierobów, warto by było zainwestować w pensje motorniczych i kierowców!!!

Łysy 2023-07-31 13:55:25 Tramwaj wjeżdżający na rondo NIE MA pierwszeństwa. Kierowcy nie blokujcie rond w Szczecinie.

Karol 2023-07-31 13:51:57 Stańczyka prezydent na taczkę!

Pacynka 2023-07-31 13:24:56 @Wocia A co da doinwestowanie komunikacji? Skoro nie ma chętnych do pracy na stanowisko motorniczego i kierowcy trzeba by zainwestować w transport bez kierowcy. Wątpię, żeby jakiekolwiek miasto w Polsce było stać na taką inwestycje. Problemem nie jest władza tylko brak chętnych do pracy.

P. 2023-07-31 13:17:50 Jest sezon urlopowy wśród pracowników to też jedna z przyczyn a druga to polski ład ,Szczecin musiał dołożyć do utrzymania komunikacji miejskiej 30 mln bo prąd najdroższy w Europie w Polsce.