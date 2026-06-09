Tramwaj wodny w lecie połączy Szczecin z Mescherin i Gartz

Fot. ŻSTW

Od 4 lipca po raz pierwszy uruchomione zostaną turystyczne rejsy łączące Szczecin z przygranicznymi niemieckimi miejscowościami Mescherin i Gartz. Podczas rejsu będzie można podziwiać starorzecza, rozlewiska Odry i Międzyodrza oraz zwiedzić malownicze miasteczka położone po obu stronach granicy.

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- Tramwaj wodny w kierunku Świnoujścia wypalił, to może też w drugą stronę? W wakacje Waszej uwadze polecamy także rejsy po Dolinie Dolnej Odry w kierunku Mescherin i Gartz - zachwala w mediach społecznościowych Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

To pierwsze takie połączenie tramwaju wodnego między Szczecinem a Gartz. Trasa prowadzi przez obszar Doliny Dolnej Odry – jednego z najcenniejszych przyrodniczo terenów Europy Środkowej. Park słynie z unikalnych ekosystemów wodnych, rozległych terenów zalewowych oraz bogactwa fauny i flory.

Od 4 lipca odkrywanie tego wyjątkowego miejsca będzie dostępne dla wszystkich chętnych dzięki stałemu rozkładowi rejsów tramwaju wodnego na trasie Szczecin – Mescherin – Gartz. Jednostka będzie kursować w każdą sobotę i niedzielę, aż do 5 września.

Oprócz obserwowania unikalnych atrakcji przyrodniczych będzie można zapoznać się z przeszłością tych terenów, związaną m.in. z dawną żeglugą odrzańską, powstaniem Międzyodrza czy forsowaniem Odry podczas II wojny światowej. Pomoże w tym aplikacja Explore Oder, wyposażona w audioprzewodnik dostępny w trzech językach – polskim, niemieckim i angielskim. Na pokładzie dostępne będą jednorazowe słuchawki do urządzeń mobilnych pasażerów.

Podróż ze Szczecina do Mescherin, a następnie do Gartz, potrwa około trzech godzin. Po zacumowaniu w Gartz tramwaj wodny zatrzyma się na 2,5 godziny, po czym wróci tą samą trasą do stolicy Pomorza Zachodniego. Pasażerowie będą mogli kupić bilety w jedną lub w obie strony – ceny dla dorosłych i dzieci zaczynają się od 30 zł.

Na pokład tramwaju wodnego będzie można zabrać również rower. Wzdłuż trasy przebiega popularny szlak rowerowy Blue Velo, prowadzący przez wały przeciwpowodziowe, lasy i łąki.

(k)

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