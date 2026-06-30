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Tramwaj wodny dotarł do Trzebieży i Stepnicy

Data publikacji: 30 czerwca 2026 r. 12:18
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2026 r. 12:18
Tramwaj wodny dotarł do Trzebieży i Stepnicy
Po raz pierwszy Samorządowy Szlak Wodny dotarł do portu w Trzebieży. Będzie to powtarzał w soboty i niedziele przez całe wakacje. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ  

Od minionej soboty mieszkańcy i turyści ponownie mogą korzystać z Samorządowego Szlaku Wodnego po Zalewie Szczecińskim. Tegoroczna edycja projektu została rozszerzona – dwa statki łączą teraz Szczecin, Stepnicę, Trzebież, Nowe Warpno i Świnoujście. I umożliwiają wygodne podróżowanie zarówno pieszym, jak i rowerzystom.

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Inauguracja sezonu odbyła się w sobotę. W tym roku pasażerowie mogą korzystać z dwóch tras. Pierwszą – Szczecin – Stepnica – Trzebież – Stepnica – Szczecin – obsługuje statek Queen of Szczecin należący do firmy SECCO Janusz Just. Drugą, prowadzącą na trasie Świnoujście – Trzebież – Nowe Warpno – Świnoujście, obsługuje statek Adler XI armatora Adler-Schiffe Polska.

Podróż można zaplanować także etapami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by popłynąć jedynie z Trzebieży do Stepnicy, ze Stepnicy do Trzebieży czy z Trzebieży do Nowego Warpna. Bilety kosztują od 20 zł na najkrótszych odcinkach do 70 zł za rejs najdłuższą trasą. Obowiązują ulgi dla dzieci, osób z niepełnosprawnościami, emerytów i rencistów, dostępne są także bilety rodzinne. Przewóz roweru kosztuje 10 zł.

W sobotę statki po raz pierwszy w tym sezonie zawinęły do Trzebieży i Stepnicy. Rejsy będą odbywać się w każdą sobotę i niedzielę aż do 30 sierpnia.

Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego pilotażu, z którego skorzystało blisko sześć tysięcy pasażerów. Duże zainteresowanie sprawiło, że samorządy zdecydowały się kontynuować przedsięwzięcie i rozszerzyć jego zakres. Statki kursują po Odrze, Zalewie Szczecińskim i cieśninie Świnie, tworząc nowe połączenia wodne w regionie.

Liderem projektu jest Powiat Policki, a jego realizacja finansowana jest wspólnie przez samorządy. W tegorocznej edycji Szczecin, Świnoujście, Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Police, Nowe Warpno i Powiat Policki przeznaczyły na ten cel po 150 tys. zł. Gmina Stepnica oraz Powiat Goleniowski dofinansowały przedsięwzięcie kwotą po 75 tys. zł.

(sag)

 

 

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