Tragiczny wypadek z piłą. 42-latek zginął podczas pracy

Do śmiertelnego wypadku doszło w środę, 18 marca, po południu w miejscowości Ińsko, pow. stargardzki. Podczas wykonywania prac z użyciem piły mechanicznej życie stracił 42-letni mężczyzna. Sprawą zajmują się służby, które ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

O tragedii poinformował nas jeden z mieszkańców gminy, który skontaktował się z redakcją. Z jego relacji wynika, że podczas pracy doszło do poważnego wypadku z udziałem niebezpiecznego narzędzia.

- Młody mężczyzna pociął sobie gardło i klatkę piersiową piłą mechaniczną - usłyszeliśmy.

Zdarzenie potwierdziła rzeczniczka Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jak przekazała, na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego, który zastał poszkodowanego z rozległymi obrażeniami w obrębie szyi i klatki piersiowej. Pierwszej pomocy udzielali mu już wcześniej strażacy.

- Ratownicy natychmiast przystąpili do akcji reanimacyjnej, podejmując resuscytację krążeniowo-oddechową - informuje Natalia Dorochowicz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Niestety, mimo intensywnych działań, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny.

Na miejsce tragedii pojechał prokurator. Pod jego nadzorem policja prowadzi czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie przebiegu i przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

Wioletta Mordasiewicz

