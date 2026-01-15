Przymarzł do lodu. Łabędź uratowany w Ińsku

Strażacy z Ińska uratowali łabędzia. Fot. OSP Ińsko

Łabędź przymarzł do lodu na jeziorze Ińskim. Na pomoc pośpieszyli mu ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej

Groźna sytuacja na jeziorze Ińskim. W poniedziałek, 12 stycznia, około godziny 16 mieszkańcy Ińska zauważyli łabędzia, który nie był w stanie poruszać się po zamarzniętej tafli jeziora. Ptak znajdował się od strony ul. Przybrzeżnej, w pobliżu promenady.

Zaniepokojeni świadkowie natychmiast zaalarmowali strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ińsku. Po dotarciu na miejsce ratownicy potwierdzili, że łabędź przymarzł do lodu i wymaga pilnej pomocy.

Akcja zakończyła się sukcesem. Ptak został bezpiecznie uwolniony i przewieziony do zaprzyjaźnionego gospodarstwa, gdzie dochodzi do siebie.

– Łabędź został uratowany i przewieziony w bezpieczne miejsce, by nabrał sił – poinformowali strażacy z Ińska. ©℗

