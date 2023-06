Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym

Fot. archiwum

Nie żyje pasażerka samochodu osobowego, który na niestrzeżonym przejeździe kolejowym koło Brzeźnicy zderzył się z szynobusem relacji Słupsk – Szczecinek. Kierowca samochodu został przetransportowany do szpitala. Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 9.20 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym koło Brzeźnicy pod Białym Borem w powiecie szczecineckim (Zachodniopomorskie).

Pogoda sprzyja wyjazdom poza miasto. Pamiętajmy o zachowaniu należytej ostrożności w trakcie jazdy.