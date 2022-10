Do tragicznego wypadku doszło dziś (23 października) w miejscowości Nabór (gmina Polanów k. Koszalina). Ok. godz. 17.30 lecący na paralotni 40-letni mężczyzna spadł na pole. Niestety, nie udało się go uratować. Na razie nie są znane przyczyny wypadku. Na miejscu jest policja i prokurator.

(rj)