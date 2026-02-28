Sobota, 28 lutego 2026 r. 
Tragedia pod Stargardem

Data publikacji: 28 lutego 2026 r. 13:03
Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2026 r. 14:57
Tragedia pod Stargardem
We wsi Krąpiel, gm. Stargard, mężczyzna zabił partnerkę. Na miejscu od rana trwają czynności śledczych. 

– Potwierdzam, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym, więcej nie mogę powiedzieć – mówi aspirant Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

W domu, gdzie sprawca zabił konkubinę, od lat źle się działo.

– Oni razem pili alkohol, a potem były awantury – mówią mieszkańcy. – Interweniowała policja. On ją bił. Miał założoną niebieską kartę. Już  wcześniej był w więzieniu za pobicie.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

