Tragedia po polowaniu. Nie żyje 47-latek

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi myśliwemu, który śmiertelnie postrzelił kolegę po zakończonym polowaniu. Do tragedii doszło 8 stycznia w lesie pomiędzy Szczecinem a Policami.

- Po zakończonym polowaniu doszło do postrzelenia uczestnika polowania w klatkę piersiową. W tej sprawie zatrzymano mężczyznę, który złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy - mówi Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Został wobec niego zastosowany środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

47-latek, który został postrzelony, nie przeżył. Ofiara to jeden ze szczecińskich komorników przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód. Jego ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Sprawcy postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. ©℗

