Torowa rewolucja - od soboty na pl. Rodła nieco inaczej

Trwają prace w centrum miasta oraz na Niebuszewie. W ramach kolejnej fazy robót, zakończone zostaną prace na torowisku tramwajowym wzdłuż dawnej alei kwiatowej. W najbliższą sobotę wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na placu Rodła.

- Na ten tydzień zaplanowane zostały między innymi Prace asfaltowe - torowisko i jezdnie – pl. Żołnierza Polskiego, prace porządkowe i brukarskie wzdłuż alei kwiatowej. Oprócz tego trwa wykonywanie kanalizacji kablowej pod oświetlenie oraz zasilanie wiaty przystankowej (pl. Żołnierza Polskiego), odwodnienia liniowego w torowisku (rozjazd na skrzyżowaniu Pl. Żołnierza Polskiego / Al. Wyzwolenia) - wylicza Hanna Pieczyńska, rzeczniczka spółki Tramwaje Szczecińskie. - Jednocześnie roboty prowadzone są w rejonie Matejki i Małopolskiej, a także na Niebuszewie. Front robót jest bardzo szeroki. Kształtu nabiera na przykład Rondo Sybiraków, a nowe odcinki torowiska widoczne są w kilku miejscach.

Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego - Matejki – al. Wyzwolenia – pl. Rodła - Rondo Giedroycia – Dworzec Niebuszewo, zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na odcinku 8 kilometrów toru pojedynczego.

W ramach kolejnej fazy robót, zakończone zostaną prace na torowisku tramwajowym wzdłuż alei kwiatowej. W dalszym ciągu kontynuowane będą roboty wzdłuż ul. Matejki i na Niebuszewie. W sobotę 29 maja wykonawca rozpocznie prace na torowiskach:

- na ul. Matejki po północnej stronie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego,

- wzdłuż ul. Piłsudskiego na odcinku od placu Rodła do ul. Matejki,

- na placu Rodła z wyłączeniem relacji skrętnej wykorzystywanej przez linię tramwajową nr 12,

- wzdłuż al. Wyzwolenia pomiędzy placem Żołnierza, a placem Rodła,

- wzdłuż al. Niepodległości pomiędzy ul. Bogurodzicy, a placem Żołnierza.

Organizacja ruchu

W dalszym ciągu obowiązywać będą zmiany wprowadzone w poprzednim etapie:

- zamknięta pozostanie jezdnia zachodnia ul. Matejki na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza,

- zamknięte pozostanie torowisko tramwajowe na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza,

- na wlocie północnym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego wyłączony zostanie pas prawy. Z uwagi na zamknięcie przejazdu na wprost skręt w lewo odbywać się będzie dwoma pasami,

- na wlocie od ulicy Piłsudskiego, zmieniona zostanie organizacja ruchu. Pas lewy przeznaczony będzie do skrętu w lewo dla wszystkich pojazdów, pas środkowy służyć będzie do skrętu w lewo autobusom komunikacji miejskiej, natomiast pas prawy służyć będzie do zawracania autobusów komunikacji miejskiej (linie C, G i H, korzystające z zatoki przystankowej na tym wlocie).

Wprowadzone zostaną kolejny zmiany:

- na wlocie południowym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego skręt w lewo możliwy będzie tylko z jednego pasa ruchu,

- na wlocie południowym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego jazda na wprost możliwa będzie tylko z jednego pasa ruchu,

- jezdnia północna wzdłuż placu Żołnierza, na odcinku od Bramy Królewskiej do al. Wyzwolenia, zostanie otwarta dla ruchu, przy czym na wlocie w al. Wyzwolenia możliwy będzie jedynie skręt w prawo,

- przywrócona zostanie możliwość przejazdu jednym pasem od al. Niepodległości w kierunku placu Rodła,

- na placu Rodła zamknięty dla ruchu zostanie przejazd wschodni wzdłuż al. Wyzwolenia. W związku z tym od strony al. Wyzwolenia(wlot południowy) możliwy będzie jedynie skręt w prawo, natomiast na wlocie al. Piłsudskiego od strony placu Grunwaldzkiego jazda na wprost oraz skręt w prawo,

- na wschodniej jezdni al. Wyzwolenia, pomiędzy ul. Bogurodzicy i placem Rodła, zamknięty dla ruchu zostanie pas lewy przylegający do torowiska,

- na jezdni zachodniej al. Niepodległości, pomiędzy pl. Żołnierza i Bogurodzicy, zamknięty dla ruchu zostanie lewy pas przylegający do torowiska,

- na jezdni północnej i południowej al. Piłsudskiego, pomiędzy placem Rodła i Matejki, zamknięte zostaną lewe pasy przylegające do torowiska,

- zmieniony zostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu Plac Hołdu Pruskiego,

- program sygnalizacji na skrzyżowaniu Piłsudskiego – Matejki będzie funkcjonował w dalszym ciągu według wprowadzonych zmian w poprzednim etapie,

- zmieniony zostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu plac Żołnierza.



Komunikacja miejska

- Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Brama Portowa – pl. Rodła – Dubois,

- tramwaje linii 1 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Głębokie – pl. Rodła – Las Arkoński – Zajezdnia Pogodno (wybrane kursy skrócone do Lasu Arkońskiego, tor zewnętrzny), bez zmiany częstotliwości,

- kursowanie linii tramwajowych 2, 3 i 4 zostaje zawieszone,

- tramwaje linii 5 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Krzekowo – pl. Rodła – Las Arkoński (tor zewnętrzny), bez zmiany częstotliwości,

- Tramwaje linii 6 kursować będą na stałej trasie według specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości,

- Tramwaje linii 7 kursować będą na stałej trasie; w dni powszednie według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 4–8 min w godzinach szczytu, poza szczytem bez zmian; w soboty bez zmiany częstotliwości; w dni świąteczne bez zmiany częstotliwości,

- tramwaje linii 8 kursować będą na stałej trasie według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości,

- tramwaje linii 10 kursować będą na dotychczasowej trasie (Gumieńce – Potulicka) według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości,

- tramwaje linii 11 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Ludowa – Jana z Kolna – Wyszyńskiego – Krzywoustego – Pomorzany, bez zmiany częstotliwości,

- tramwaje linii 12 kursować będą na dotychczasowej trasie (Las Arkoński – Pomorzany) według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości.



Komunikacja zastępcza

Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linii 835 w relacji Dworzec Główny – Nowa – Brama Portowa – al. Niepodległości – al. Wyzwolenia – Piłsudskiego (z powrotem: Malczewskiego) – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Stocznia Szczecińska. Na trasie uruchomione zostaną przystanki:

- Dworzec Główny (nr 22511) – przystanek końcowy i początkowy, wspólny z linią 70 w kierunku Pargowa,

- Plac Tobrucki (nr 22611, 22612) – dotychczasowe przystanki linii 3,

- Brama Portowa (nr 10814) w kierunku Stoczni Szczecińskiej – zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości przy restauracji KFC,

- Brama Portowa (nr 10812) w kierunku Dworca Głównego – przystanek na torowisku tramwajowym, dotychczasowy przystanek linii 3,

- Plac Żołnierza Polskiego (nr 11330) w kierunku Stoczni Szczecińskiej – zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości przy posesji 32–33,

- Plac Żołnierza Polskiego (nr 11311) w kierunku Dworca Głównego – wspólny z liniami 86, 522, 529, 531 i 532,

- Plac Rodła (nr 11531) w kierunku Stoczni Szczecińskiej – zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przy salonie Orange,

- Plac Rodła (nr 11510) w kierunku Dworca Głównego – zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego,

- Matejki (nr 13131, 13121),

- Parkowa (nr 13221, 13211),

- Dubois (nr 13312, 13332),

- Antosiewicza (nr 16511) w kierunku Stoczni Szczecińskiej – wspólny z liniami 6, 11, 53, 60, 67, 525 i 526,

- Stocznia Szczecińska (nr 16421) – przystanek końcowy i początkowy, przed budynkiem dyspozytorni.

Wybrane kursy będą realizowane na wydłużonej trasie do/z pętli „Ludowa”. Na tym odcinku autobus pojedzie ulicami: Nocznickiego, Stalmacha, Druckiego-Lubeckiego, Ludową (z powrotem: Blizińskiego). Uruchomione zostaną następujące przystanki:

- Lubeckiego (nr 16312, 16311) – wspólne z liniami 6, 11, 67, 525 i 526,

- Stocznia Remontowa nż (nr 15911) w kierunku Ludowej – wspólny z liniami 11, 67 i 80,

- Lubeckiego Wiadukt nż (nr 16211) w kierunku Dworca Głównego – wspólny z liniami 67 i 80,

- Ludowa (nr 16031) – przystanek końcowy i początkowy, peron wewnętrzny pętli.

Kursy wykonywane będą z częstotliwością:

- w dni powszednie: do godz. 6 co 7–8 minut, do godz. 20 co 6 minut, po godz. 20 co 10 minut,

- w soboty do godz. 9 i po godz. 18 co 10 minut, w pozostałym okresie co 6 minut,

- w dni świąteczne do godz. 11 i po godz. 18 co 12 minut, w pozostałym okresie co 10 minut.

Zmiany w trasach autobusów

Autobusy linii A, B, C, G, H, 522, 529, 531 i 532 między przystankami „Brama Portowa” a „Plac Rodła” w kierunku pl. Rodła kursować będą przez pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego i ul. Matejki.

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii A zlokalizowany będzie przy wejściu do hotelu Radisson Blu. Bez zmian obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Plac Rodła” w ciągu al. Wyzwolenia (w kierunku prawobrzeża, nr 11535).

Przystanek „Plac Rodła” dla linii B w kierunku os. Arkońskiego zlokalizowany będzie przy budynku ZUS.

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii C i H zlokalizowany będzie przy budynku ZUS. Bez zmian obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Plac Rodła” w ciągu al. Wyzwolenia (w kierunku prawobrzeża, nr 11535).

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii G zlokalizowany będzie na przystanku linii A, B, C i H w ciągu al. Wyzwolenia (nr 11535). Nie obowiązuje zatrzymanie na przystanku przy wejściu do hotelu Radisson Blu.

Przystanek „Plac Rodła” dla linii 522 i 532 w kierunku Warszewa, Rostockiej, Osowa i os. Arkońskiego zlokalizowany będzie przy budynku ZUS.

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii 529 zlokalizowany będzie przy budynku ZUS. Bez zmian obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Plac Rodła” w ciągu al. Wyzwolenia (w kierunku Krzekowa i Jaworowej, nr 11535).

Przystanek „Plac Rodła” dla linii 531 w kierunku Krzekowa zlokalizowany będzie w ciągu ul. Piłsudskiego za pl. Rodła (przystanek linii 70 w kierunku Urzędu Miasta, nr 11543).

Autobusy linii 90 między przystankami „Brama Portowa” a „Plac Lotników” w kierunku Urzędu Miasta kursować będą przez pl. Zwycięstwa, ul. Świętego Wojciecha i ul. Jagiellońską, z pominięciem pl. Żołnierza Polskiego. Przystanek „Brama Portowa” przeniesiony zostanie na peron wspólny z liniami 9, 10, 61 i 87 w kierunku pl. Zwycięstwa (nr 10832). Dodatkowo zostanie uruchomiony przystanek „Plac Zwycięstwa” (nr 10711) wspólny z liniami 61, 75 i 87. Zawieszony zostanie przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11332).

Na linii 107 nastąpi odwrócenie kierunku zawracania w rejonie pl. Rodła – od przystanku „Matejki” obowiązywać będzie przejazd przez ul. Malczewskiego, al. Wyzwolenia, pl. Rodła, ul. Piłsudskiego, ul. Matejki do przystanku „Matejki”. Przystanek krańcowy zlokalizowany będzie w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z al. Wyzwolenia i ul. Roosevelta, na wysokości restauracji KFC (nr 11529). Linia 107 nie będzie obsługiwać przystanku „Malczewskiego”.

