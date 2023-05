To nie areszt. Policja pomaga na ścieżce

Nietypowy widok przykuł uwagę Czytelników „Kuriera” w okolicach Księgarni „Zamkowa” w Szczecinie. Stoi tam maszyna budowlana, otoczona policyjnymi taśmami.

Jak zapewnia policja, maszyna nie jest jednak „aresztowana” ani zatrzymana do jakichkolwiek procesów czy postępowań. Maszyna zajmuje jednak nie tylko miejsca parkingowe, ale i ścieżkę rowerową. Pl. Żołnierza Polskiego to wciąż plac budowy, dlatego na prośbę ZDiTM policja otoczyła maszynę taśmami, by poprawić bezpieczeństwo rowerzystów.

(t)

Fot. Sylwia DUDEK