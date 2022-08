To już 42. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie

42 rocznica czyli jak ktoś miał w momencie tych wydarzeń 18 lat to dzisiaj ma 60. Jeszcze 10-15 lat i takich rocznic nie będzie a dzieci będą się o tym uczyły tylko z podręcznika do historii. Podobnie jak z 1989...

"z Gimnazjum" ... to jeszcze nie zreformowali??

A kim byl...?

2022-08-30 10:42:03

Po-litycznie... ten Longin Komolowski... ?? A Kierowictwo obecnego Zarzady Regionu "solidarnosci" z Mieczyslawem Jurkiem na czele...jako bylym wieloletnim Komunistom i Kolejarzem z Mysliborza... PO-wstalo dopiero PO Okraglym Stole czyli latach 1989/90 !! A wiec: co On / Oni maja do tej 42-ej Rocznicy powstania NSZZ "Solidarnosc" z Sierpnia 1890 roku... w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie ??/!