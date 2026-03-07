To była 18. Gala Ruchu [GALERIA]

W Policach już po raz osiemnasty spotkali się miłośnicy aktywności fizycznej, żeby wziąć udział w organizowanej co roku Gali Ruchu. Pomysłodawcami i organizatorami od początku są Dorota Zagórska-Maryś i Artur Zagórski, którzy na co dzień pracują jako nauczyciele wychowania fizycznego. Także tym razem, w przeddzień Dnia Kobiet, wydarzenie to przyciągnęło liczne grono uczestniczek w różnym wieku.

Pomysł na stworzenie cyklicznej imprezy fitnessowej zrodził się z zawodowej pasji organizatorów.

- Jesteśmy nauczycielami wychowania fizycznego i w którymś momencie doszliśmy do wniosku, że warto też zadbać o rodziców naszych uczniów, i tak narodził się pomysł stworzenia tej imprezy - mówi Dorota Zagórska-Maryś, która wraz z bratem organizuje Galę Ruchu.

Tegoroczna Gala Ruchu, zorganizowana w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, obfitowała w różnorodne formy aktywności. W programie znalazły się m.in. full body workout, joga, bachata oraz zajęcia taneczne. Organizatorzy co roku starają się odświeżać formułę wydarzenia. Nowością w tym roku był blok zajęć na stepach. Za jakość ćwiczeń odpowiadały doświadczone instruktorki.

Wysoka frekwencja to zasługa doboru atrakcyjnych form aktywności ruchowej oraz tego, że organizatorzy zadbali o specjalnie wydzielony sektor dla najmłodszych, gdzie dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas, podczas gdy mamy, ciocie i babcie brały udział w treningach. Na uczestników czekał także bufet m.in. z owocami i warzywami. Ciekawostką był specjalny rower, na którym każda z pań mogła samodzielnie „wykręcić” zdrowego shake’a.

Organizatorzy zapowiadają, że kolejna Gala Ruchu już za rok. Możliwe, że ponownie zaskoczy programem.

- Cały czas staramy się wprowadzać coś nowego, żeby zaktywizować uczestniczki i żebyśmy byli dla nich atrakcyjni – mówi Dorota Zagórska-Maryś.©℗

