Dla pań w Policach ruch i zabawa. To była XVII Gala Ruchu [GALERIA, FILM]

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Policka Gala Ruchu odbyła się dziś w Policach. Tradycyjnie przyszły głównie panie. Bo też przede wszystkim do nich organizatorzy co roku kierują zaproszenie, ale też się cieszą, gdy dołączają panowie. Tym razem ta sportowa impreza wypadła dokładnie w Dniu Kobiet. Nie mogło więc zabraknąć życzeń i kwiatów dla uczestniczek.

To wydarzenie organizowane jest co roku, już od 17 lat, najczęściej właśnie w marcu.

- Impreza jest dla pań, ale nie tylko - mówi Artur Zagórski, który organizuje ją wraz z siostrą Dorotą Zagórską-Maryś. - Przychodzą dzieci, czasami całe rodziny, także panowie. Nie stawiamy ograniczeń. Ale zawsze odbywa się to w konwencji Dnia Kobiet i zawsze staramy się to robić w okolicy tego dnia. To takie spotkanie przy sporcie, radosne. Proponujemy różne formy ruchu, a prowadzą je - całkowicie za darmo - wspaniałe instruktorki.

Adriana Lewandowska poprowadziła trening dla ciała i umysłu, czyli jogę. Alicja Maryś - bachatę. Alicja Chełminiak zaprosiła na ćwiczenia kształtujące brzuch, pośladki, uda. Katarzyna Nachyła - na energetyczną zumbę.

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach rozpoczęła zumba.

- To połączenie fitnessu, muzyki latynoskiej i zabawy, czyli po prostu taniec - mówiła tuż po tej części instruktorka Katarzyna Nachyła. - Jest super do porwania tłumu, do zbudowania relacji z organizatorami. Poprawia nastrój. I jest dla każdego, są tu osoby nowe, a też się świetnie bawiły: ruszały się, krzyczały, śpiewały...

Panie Grażyna i Barbara, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, już po pierwszej części, czyli po zumbie, potwierdzały, że dobrze się bawiły. I przyznały, że dla nich to dopiero rozgrzewka, bo wieczór planują spędzić też w tańcu - każda na innej imprezie tanecznej z okazji Dnia Kobiet.

- Rok temu już byliśmy na Gali Ruchu i jak tylko dowiedziałyśmy się, że w tym też jest, to zdecydowałyśmy, że idziemy - mówiły. - I jesteśmy. Bo warto być aktywnym.

A jeszcze przed rozpoczęciem zajęć ruchowych wszystkim obecnym paniom kwiaty wręczyli: starosta policki Shivan Fate oraz przewodniczący Rady Powiatu Polickiego Janusz Szwyd.

Był też zdrowy poczęstunek, a każdy uczestnik dostał pakiet startowy. Udział w tym wydarzeniu był bezpłatny.

Specjalną strefę zajęć przygotowano też dla dzieci - mogły się poruszać lub porysować.

Imprezę wsparli m.in. Gmina Police i Powiat Policki. A „Kurier Szczeciński” był jednym z patronów medialnych.©℗

Agnieszka Spirydowicz

Realizacja filmu Agnieszka Spirydowicz