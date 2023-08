To był piknik dla zdrowia. Na Jasnych Błoniach badali, konsultowali i instruowali

Na „Piknik zdrowia” na Jasnych Błoniach w Szczecinie zaprosili w czwartek Fundacja „Pokonaj Raka” oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Do tej inicjatywy dołączyły lokalne instytucje i organizacje, które na co dzień w różny sposób promują to, co może ludziom wyjść właśnie na zdrowie. Nie zawiedli sami szczecinianie, którzy chętnie się badali, mierzyli, pytali...

Piknik Zdrowia to akcja organizowana w ramach rajdu rowerowego OnkoTour (5-12 sierpnia 2023 r.), w którym uczestniczą byli pacjenci onkologiczni i pracownicy ochrony zdrowia. Celem jest promocja profilaktyki, wsparcie chorych w walce z nowotworami i edukacja społeczeństwa na temat praw pacjenta. Więcej o tym można przeczytać na stronie internetowej pokonajraka.com.

Jeden z przystanków na trasie tego rajdu wypadł właśnie w Szczecinie. To okazało się doskonałym pretekstem do zorganizowania „Pikniku zdrowia”. Na Jasnych Błoniach stanęły stanowiska, przy których: można było się przebadać (zmierzyć poziom cukru, cholesterol, ciśnienie), poradami służyli lekarze specjaliści, promotorzy zdrowia instruowali m.in. na temat samobadania piersi, przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta oferowali poradniki m.in. na temat poruszania się w systemie ochrony zdrowia czy standardów opieki nad pacjentem.

Szczecinianie nie zawiedli. Licznie korzystali z badań, porad, konsultacji, instruktażów. Jedną z odwiedzających to tymczasowe miasteczko zdrowia była pani Krystyna.

- Dostałam ulotki, z których na pewno skorzystam - mówiła. - Chodzę na rehabilitację, mam problemy z różnymi mięśniami i kośćmi, więc wzięłam pasujący mi poradnik. Widzę już, że są w nim bardzo podobne ćwiczenia do tych, które wykonuję na rehabilitacji. Pozwoli te ćwiczenia utrwalić i powtarzać w domu. Takie akcje są potrzebne. Sama z nich korzystam, gdy tylko się o nich dowiaduję.

W organizację tego „Pikniku zdrowia” włączyły się różne instytucje i organizacje: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Rzecznik Praw Pacjenta, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuc oddział Szczecin, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

A w piątek uczestnicy rajdu rowerowego OnkoTour spotkają się z pacjentami, którzy są w trakcie leczenia onkologicznego. Odwiedzą ich m.in. w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

(sag)