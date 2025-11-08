Tłumy w kurortach, pogoda dopisuje

Fot. rj

Mamy kolejny długi weekend. Pogoda dopisuje więc sporo osób pojechało odpocząć do nadmorskich miejscowości. W większych kurortach – Świnoujściu, Międzyzdrojach i Kołobrzegu otwartych jest większość barów, restauracji, czynne są atrakcje – muzea, baseny, zabytki. Widać, że sezon trwa tam nadal. Niestety, dzień kończy się bardzo szybko i zachodów słońca na horyzoncie już nie zobaczymy.

W Kołobrzegu popularne jest teraz molo, bo po sezonie letnim jest bezpłatne. Wolnych miejsc noclegowych jest sporo, a ceny dość atrakcyjne. Noc w apartamencie dla dwóch osób kosztuje ok. 250 zł. Tańsze są kwatery prywatne. Odmienna sytuacja jest w mniejszych miejscowościach np. w Łukęcinie, czy Ustroniu Morskim. Niemal wszystkie sklepy i restauracje są tam zamknięte. W Pobierowie, Dziwnowie jest nieco lepiej. Część restauracji i sklepów z pamiątkami oraz odzieżą jest otwarta. W niektórych można skorzystać z promocji. W restauracjach ceny bez zmian. Plusem mniejszych miejscowości są bezpłatne parkingi.

