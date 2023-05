Nowy dowódca zachodniopomorskich Terytorialsów

Fot. WOT

Jest nowy dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ministerstwo Obrony poinformowało dziś (10 maja), że został nim pułkownik Piotr Sulwiński. Uroczyste przekazanie obowiązków odbędzie się w poniedziałek (15 maja).

Jak czytamy na Facebooku Wojsk Obrony Terytorialnej, Piotr Sulwiński ukończył w 1994 roku Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Trafił do 15 Dywizji Zmechanizowanej, gdzie służył jako dowódca plutonu, a następnie dowódca kompanii, po czym przeniósł się do 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gdzie był m. in. szefem sekcji szkolenia brygady. W 2017 roku trafił do Wojsk Obrony Terytorialnej i na Podlasiu został dowódcą 12blp w Suwałkach. Po trzech latach został szefem sztabu w dowództwie 1PBOT. Po półtora roku trafił do Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie został szefem oddziału ćwiczeń i szkolenia dowództwa. Na Akademii Sztuki Wojennej ukończył też kursy do stopni majora a potem podpułkownika. Dwukrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju na wzgórzach Golan w ramach misji Organizacji Narodów Zjednoczonych UNDOF w Syrii w latach 2008 i 2010. Podczas X zmiany misji NATO ISAF w Afganistanie w ramach zespołu OMLT szkolił afgańską armię (ANA).

