Terminal kontenerowy w Świnoujściu coraz bliżej pomimo protestów [FILM]

Pełnomocnik ds. rozwoju portów w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Rafał Zahorski, wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka oraz prezes ZMPSiŚ Jarosław Siergiej przez ponad godzinę opowiadali dziennikarzom o terminalu kontenerowym w Świnoujściu. Fot. Dariusz GORAJSKI

Budowa Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu jest przesądzona, mamy prawomocną decyzję lokalizacyjną, czekamy na decyzję środowiskową - usłyszeli dziennikarze podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Pierwsze kontenerowce mają skorzystać z terminala na przełomie 2028 i 2029 roku. Prezes ZMPSiŚ odniósł się także do obaw części mieszkańców Świnoujścia związanych z inwestycją - o których pisaliśmy w „Kurierze” - oraz do protestu niemieckich ekologów.

- Ta inwestycja to działanie strategiczne. Będzie służyć nie tylko miastu, nie tylko Pomorzu Zachodniemu, ale całej gospodarce morskiej - stwierdził wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. - Będzie to najnowocześniejszy, najbardziej wysunięty na zachód terminal, który poprawi nie tylko nasze bezpieczeństwo ekonomiczne. W niespokojnych czasach, w jakich żyjemy, realizacja inwestycji, która poprawia nasze bezpieczeństwo, jest niezmiernie istotna.

Część mieszkańców obawia się tego przedsięwzięcia. W lipcu "Kurier" pisał, że "mieszkańcy Świnoujścia z osiedla, w którym ma powstać terminal kontenerowy, jednogłośnie zagłosowali przeciw lokalizacji terminala kontenerowego na swojej plaży".

W poniedziałek przedstawiciele ZMPSiŚ przekonywali, że podczas spotkania z radnymi Świnoujścia i mieszkańcami wsłuchali się w ich obawy. I przygotowali propozycje, które mają przedstawić w Świnoujściu dzisiaj. My poznaliśmy je już w poniedziałek.

- Główne obawy dotyczyły dostępu do plaży - mówił prezes ZMPSiŚ Jarosław Siergiej. - Przygotowaliśmy dla władz i mieszkańców dwa warianty nowego dostępu do plaży. Po wschodniej stronie terminala. Warianty zostaną uzgodnione i wybrane razem ze społecznością. Warianty znajdują się na wysokości Przytorza.

Inny problem: terminal zostanie zbudowany w obszarze, przez który biegnie tymczasowa droga rowerowa R10 z Trójmiasta do Świnoujścia. Teraz jest koncepcja poprowadzenia odcinka tej drogi w innym miejscu, ma biec wzdłuż torów, przez wiadukt, i potem wracać na starą trasę. Co do obaw mieszkańców o zasoby wody pitnej, to, zapewniał Jarosław Siergiej, sieci wodociągowe pokryją połowę zapotrzebowania terminalu, a pozostała część wody ma być gromadzona w zbiornikach podziemnych.

- Pojawiły się kwestie związane z ochroną środowiska. Nie ulega wątpliwości, że terminal zajmie część lasu i część plaży. Jeżeli chodzi o las, to staramy się zająć jak najmniejszą powierzchnię - tłumaczył Jarosław Siergiej. ©℗

