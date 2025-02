Tekstylia po nowemu. W Kołobrzegu pojawiły się dodatkowe pojemniki

W niektórych miejscach ustawiono po dwa pojemniki. Fot. Artur BAKAJ

Największe polskie miasto uzdrowiskowe stanęło frontem do potrzeb mieszkańców wynikających z nowych zasad pozbywania się odpadów tekstylnych.

Mieszkańcy Kołobrzegu, o którym mowa, nie muszą już wywozić ich samodzielnie do znajdującego się w Korzyścienku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W 21 ogólnodostępnych miejscach kurortu ustawiono 39 odpowiednio oznakowanych pojemników. Było to możliwe dzięki nawiązaniu przez miasto współpracy z podmiotem, który odbierać będzie tak zgromadzone odpady.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia zgodnie z obowiązującymi w całej Unii Europejskiej przepisami, niepotrzebnej odzieży i innych wyrobów tekstylnych nie można już wrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane.

W nowych kołobrzeskich pojemnikach pozbywać się można nie tylko odzieży, ale również pościeli, ręczników, torebek i butów. Wrzucanie tekstyliów do innych kontenerów jest zabronione, a złamanie zakazu może skutkować nałożeniem dodatkowych opłat na właścicieli posesji i wspólnoty mieszkaniowe. Kołobrzeżanie powinni także pamiętać o tym, że przy ul. Granicznej znajduje się należący do Polskiego Czerwonego Krzyża pojemnik na nadającą się do dalszego noszenia odzież. ©℗

(pw)