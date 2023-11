Tej krwi teraz potrzeba najbardziej. Minus na wagę zdrowia i życia

Brakuje krwi dla potrzebujących jej pacjentów. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie apeluje o zgłaszanie się krwiodawców, zwłaszcza nowych, bo ci stali nie zawodzą, ale sami nie są w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb. Cenny jest każdy dawca, niezależnie od posiadanej grupy.

– Teraz mamy duży problem z zaopatrzeniem pacjentów w krew grupy RhD-, i chodzi o wszystkie: A RhD-, 0 RhD-, B RhD- i AB RhD- – mówi Anna Lipińska, zastępca dyrektora ds. medycznych w RCKiK w Szczecinie. – Krew RhD- ma 15 procent naszej populacji. A do skutecznego leczenia jednego pacjenta krwią i jej składnikami potrzebna jest często krew od dwóch do czterech dawców. Jeśli takich pacjentów w danym momencie jest dużo, to zaczynamy mieć problem, żeby w pełni zabezpieczyć ich w tę krew ujemną.

Obecnie jest też problem z grupą A RhD+.

– Ta z kolei jest grupą najpopularniejszą w naszym społeczeństwie, najwięcej biorców ma tę grupę – tłumaczy Anna Lipińska. – I choć to także najliczniejsza grupa dawców, to niestety nie są w stanie zabezpieczyć wszystkich pacjentów.

RCKiK w Szczecinie apeluje więc:

– Jeżeli ktoś jest zdrów, myślał o oddawaniu krwi, przekroczył 18. rok życia, a nie skończył jeszcze 65. roku życia, zapraszamy do oddania krwi. I nie chodzi tylko o osoby, które mają te wymienione (deficytowe obecnie – red.) grupy. Zapraszamy wszystkich.

Jesień to niestety czas zwiększonej zachorowalności. Osoby z infekcjami (z objawami przeziębienia) nie mogą oddawać krwi, co również przekłada się na zasoby tego wyjątkowego leku w magazynach RCKiK. Stali dawcy nie zawodzą, jeśli tylko stan zdrowia im pozwala, dzielą się krwią. RCKiK, żeby zapewnić wystarczającą ilość krwi wszystkich grup, cały czas zabiega także o nowych dawców.

– Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy może być dawcą krwi, to zawsze może do nas zadzwonić, zapytać czy nie ma powodu, który by dyskwalifikował z oddania – podkreśla Anna Lipińska. – Może też zgłosić się i w czasie wizyty w gabinecie te wszystkie sprawy dotyczące zdrowia omówić, ewentualne wątpliwości będą wyjaśnione. ©℗

(sag)