Tego oczekują szczecinianie od rad osiedli [GALERIA]

Głosowanie w osiedlowej Komisji Wyborczej numer 21 przy ul. Sowińskiego 68 w Szczecinie. Fot. Piotr Sikora

Porozmawialiśmy ze szczecinianami, którzy w niedzielę oddali głos w lokalu wyborczym na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego na ul. Felczaka - tam wybierano skład rady osiedla Śródmieście Północ.

- Oczekuję, że radni będą reprezentować interesy mieszkańców. Jesteśmy bardzo zainteresowani ulicą Szymanowskiego i tym, żeby dalej powstrzymywać budowę nieszczęsnego budynku, który miał tu powstać - powiedziała Ewa Barańska.

- Czasami ma się wrażenie, że nie ma gospodarza. Wokół ogrodzenia przy Szymanowskiego przez cała lata rosło zielsko. A to przecież miejsce reprezentacyjne - dodawał Jerzy Kurpowies.

Pani Wanda stwierdziła, że radni powinni dbać o to, aby nie zabudowywać tych miejsc, które są zielone.

- Na Śląskiej wybudowano blok okna w okno. Nie wiem, co architekt miał na myśli - zwróciła uwagę. - Takie sytuacje są też w innych częściach miasta.

Dla pani Ireny najważniejsze jest, żeby był porządek. I żeby miała gdzie wychodzić z pieskiem.

- Potrzeba jak najwięcej zieleni - apelowała. - Nurtuje mnie to, że powstają punkty usługowe, na przykład na ul. Unisławy, o których nie wiadomo, co się w nich dzieje i kto prowadzi w nich działalność.

(as)