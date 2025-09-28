Dziś wybieramy radnych osiedlowych
Data publikacji: 28 września 2025 r. 08:42
Ostatnia aktualizacja: 28 września 2025 r. 13:00
Głosowanie w osiedlowej komisji wyborczej numer 13 w Podjuchach. Fot. Dariusz Gorajski
Dziś, w niedzielę, szczecinianie wybierają radnych do Rad Osiedla. Mają na to czas od g. 9 do g. 20.
Aby Rada Osiedla mogła powstać, w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 5 proc. wyborców. Jeżeli wymagana frekwencja nie zostanie osiągnięta, Rada Osiedla nie powstanie co najmniej przez najbliższy rok.
Blisko 800 kandydatów zgłosiło swoją chęć kandydowania do Rad Osiedli. Do obsadzenia jest 567 mandatów.
W wyborach do Rad Osiedli może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów skończy 18 lat i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców zamieszkałych na terenie Rady.
Na 35 szczecińskich osiedlach szczecinianie mogą oddać maksymalnie 5 głosów, a w przypadku Pogodna oraz Gumieniec (gdzie z uwagi na liczbę mieszkańców zwiększona jest liczba mandatów) – maksymalnie 7.
(as)
Komentarze
do: "a gdzie listy"
2025-09-28 12:25:48
Wystarczy wpisać w internecie: "wybory do rad osiedli 2025" i wychodzi odpowiednia zakładka na stronie Urzędu Miasta. Swoją drogą, jak niska jest świadomość społeczna, że nadal są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, gdzie szukać informacji o kandydatach. A później wielkie zdziwienie, że wybierani są młodzi politykierzy, którzy zarzucili osiedla plakatami, czy ulotkami. Bardzo smutne to jest, gdyż podobny brak wiedzy jest we wszystkich wyborach.
pólnocne Gumieńce
2025-09-28 11:57:51
@a gdzie listy - otóż listy są, ale jest podany tylko wiek. A mnie interesuje - przy jakiej ulicy kandydat mieszka i jakie w związku z tym lody chce ukręcić.
a gdzie listy
2025-09-28 10:08:44
nigdzie w internecie nie ma list kandydatów czyli wiek , zawód i krótko na czym mu zależy w dzielnicy
Radni
2025-09-28 09:34:53
Oby nie wybierać partyjnych aparatczyków. Jest ich wielu wśród kandydatów do RO.Tak mówią na mieście.
