Niedziela, 28 września 2025 r. 
Dziś wybieramy radnych osiedlowych [GALERIA] (akt. 1)

Data publikacji: 28 września 2025 r. 08:42
Ostatnia aktualizacja: 28 września 2025 r. 13:00
Dziś wybieramy radnych osiedlowych
Głosowanie w osiedlowej komisji wyborczej numer 13 w Podjuchach. Fot. Dariusz Gorajski  

Dziś, w niedzielę, szczecinianie wybierają radnych do Rad Osiedla. Mają na to czas od g. 9 do g. 20. 

Aby Rada Osiedla mogła powstać, w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 5 proc. wyborców. Jeżeli wymagana frekwencja nie zostanie osiągnięta, Rada Osiedla nie powstanie co najmniej przez najbliższy rok.

Blisko 800 kandydatów zgłosiło swoją chęć kandydowania do Rad Osiedli. Do obsadzenia jest 567 mandatów.

Głosowanie odbywa się w 53 komisjach. Adresy lokali wyborczych znajdziemy na stronie www.osiedla.szczecin.pl w zakładce „Wybory do rady”.

W wyborach do Rad Osiedli może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów skończy 18 lat i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców zamieszkałych na terenie Rady.

Na 35 szczecińskich osiedlach szczecinianie mogą oddać maksymalnie 5 głosów, a w przypadku Pogodna oraz Gumieniec (gdzie z uwagi na liczbę mieszkańców zwiększona jest liczba mandatów) – maksymalnie 7.

(as)

Komentarze

do: "a gdzie listy"
2025-09-28 12:25:48
Wystarczy wpisać w internecie: "wybory do rad osiedli 2025" i wychodzi odpowiednia zakładka na stronie Urzędu Miasta. Swoją drogą, jak niska jest świadomość społeczna, że nadal są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, gdzie szukać informacji o kandydatach. A później wielkie zdziwienie, że wybierani są młodzi politykierzy, którzy zarzucili osiedla plakatami, czy ulotkami. Bardzo smutne to jest, gdyż podobny brak wiedzy jest we wszystkich wyborach.
pólnocne Gumieńce
2025-09-28 11:57:51
@a gdzie listy - otóż listy są, ale jest podany tylko wiek. A mnie interesuje - przy jakiej ulicy kandydat mieszka i jakie w związku z tym lody chce ukręcić.
a gdzie listy
2025-09-28 10:08:44
nigdzie w internecie nie ma list kandydatów czyli wiek , zawód i krótko na czym mu zależy w dzielnicy
Radni
2025-09-28 09:34:53
Oby nie wybierać partyjnych aparatczyków. Jest ich wielu wśród kandydatów do RO.Tak mówią na mieście.

