Tak zimno, że aż zdrowo. Kriokomora w WOMP [GALERIA, FILM]

W środę (15.11) Przychodnia Rehabilitacyjna Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Kopernika w Szczecinie zaprezentowała swoje nowe wyposażenie, w tym kriokomorę. Foto: Dariusz GORAJSKI

W kriokomorę i nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny wzbogaciła się Przychodnia Rehabilitacyjna Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Kopernika w Szczecinie. Terapia zimnem pomoże w leczeniu chorób reumatoidalnych, zwyrodnień i zapaleń stawów, schorzeń neurologicznych oraz urazów. W środę placówka zaprezentowała swoje nowe wyposażenie.

Kriokomora została umieszczona w przyziemiu budynku. To zamykana kabina, w której jednocześnie może przebywać do czterech osób. Powietrze w niej schładza mieszanka ciekłego azotu i tlenu.

- W naszej kriokomorze, która składa się z dwóch części (przedsionka i części właściwej), osiągamy temperaturę od minus 110 do minus 180 stopni - przedstawiła nowy nabytek Elżbieta Iglewska, kierująca Przychodnią Rehabilitacyjną WOMP. - Zaczynamy od minuty, stopniowo adaptując organizm człowieka, a przechodzimy maksymalnie do trzech minut. Wskazań do leczenia krioterapią ogólnoustrojową jest bardzo dużo. Generalnie podnosi odporność, ale też działa w takich sytuacjach, które dotykają wszystkich stawów: czy w przewlekłej chorobie zwyrodnieniowej czy wszystkich chorobach reumatoidalnych; czy w SM (stwardnienie rozsiane), przy spastyczności (obniża patologiczne napięcie mięśniowe), działa przeciwobrzękowo. Tych zastosowań jest naprawdę mnóstwo. Są też przeciwwskazania, główny to: niewydolny układ krążenia, czynna choroba nowotworowa, stany, które wiążą się z tym, że skóra jest uszkodzona czy charakteryzuje się nadmierną potliwością.

O możliwości skorzystania z krioterapii decyduje lekarz Poradni Rehabilitacyjnej, do którego skierować może lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Terapia będzie dostępna przede wszystkich w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Ale taka terapia może być też zastosowana u osób zdrowych, np. u sportowców, u których wejście do kriokomory wpływa na podwyższenie wydolności.

Po każdym zabiegu w kriokomorze pacjent, jak tłumaczyła kierownik przychodni, musi to zimno rozprowadzić, czyli po prostu aktywnie się rozgrzać. W tym celu przechodzi do pomieszczenia wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń (bieżnie, orbitreki, rowery stacjonarne itp.). To pomieszczenie także zostało dobrze wyposażone w ramach tej samej inwestycji.

- Ta inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki dodatkowym funduszom europejskim - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. - Unia Europejska zareagowała na pierwszą falę epidemii Covid pieniędzmi z programu REACT-EU. W ramach tych środków budujemy nowy oddział zakaźny w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, ale też inwestujemy we wszystkie nasze placówki, w szczególności w kontekście rehabilitacji, czyli przywracania zdrowia tym wszystkim, którzy są po przebytych chorobach.

Z tego programu WOMP w Szczecinie otrzymał niemal dwa miliony złotych, które przeznaczył na doposażenie swoich jednostek, m.in. właśnie w kriokomorę.

- Oprócz tej kriokomory zakupiliśmy bardzo dużo sprzętu - mówi Małgorzata Sysło-Przedpełska, dyrektor WOMP w Szczecinie. - Na rehabilitację wydaliśmy blisko 430 tysięcy z 1,997 mln złotych. Pozostałą część na sprzęt do pozostałych przychodni. Są to aparaty do USG, nowy tomograf komputerowy i mnóstwo innych drobniejszych urządzeń.

Przychodnia Rehabilitacyjna wzbogaciła się też w aparat do terapii falą uderzeniową wraz z zestawem do regeneracji (do leczenia dolegliwości bólowych u pacjentów po urazach oraz w przypadku stanów zapalnych tkanek miękkich), a także w aparat do super indukcyjnej stymulacji (SIS) - to urządzenie, które redukuje dolegliwości w przypadku różnych zespołów bólowych.©℗

(sag)

Realizacja: Piotr Sikora