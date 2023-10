Tak niewielu - dla tak wielu. Do dzieła! [GALERIA]

„Fajnie przyłożyć się do czegoś pozytywnego, ale… ręce będą bolały" - mówił Bartosz Jadczak, który uczestniczył w sobotnim wybuchu „Krokusowej rewolucji", jednej z najbardziej znanych i lubianych społecznych akcji na rzecz Zielonego Szczecina. Tym razem jej gwiazda i sztandar pojawiły się w Ogrodzie Różanym.

Karolina na co dzień mieszka w Berlinie. W rodzinnym Szczecinie odwiedza mamę - Wiolettę. Czasu tylko dla siebie mają niewiele, więc tym chętniej spędzają go w „pięknych okolicznościach przyrody". Tym razem wybrały się na Różankę.

- Miał być tylko spacer, ale w ostatniej chwili przed wyjściem z domu przeczytałam, że to dzisiaj „Krokusowa rewolucja" wyrusza na Szczecin. Obie uznałyśmy, że dobrze będzie wziąć w niej udział. Połączyć przyjemne, czyli wspólnie spędzić czas we wciąż jeszcze kwitnącym Ogrodzie Różanym. Z pożytecznym, czyli społeczną pracą na rzecz miasta - Tym bardziej, że pogoda - wciąż ciepła - sprzyja - mówiła p. Wioletta.

Natomiast jej córka Karolina dodawała:

- Z każdą wizytą w Szczecinie chętnie odwiedzam Różankę. Teraz będę miała dodatkowy pretekst, żeby ją zobaczyć wiosną. Mam nadzieję, że będę mogła się chwalić dołożeniem własnej „cegiełki" do pięknego krokusowego dywanu, jaki tu powstanie z naszym udziałem.

Na dobry początek, czyli wybuch „Krokusowej rewolucji" zwykle przybywały tłumy szczecinian. Tym razem było ich niespełna 30. W tym kilkuosobowa reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 (ul. Jagiellońska).

- Są z nami niemal od początku, a w tym roku „Krokusowa rewolucja" ma swoją 12 edycję. Przez wszystkie lata, skromnie licząc, razem ze społecznikami posadziliśmy co najmniej 1 milion kwiatowych cebulek w Szczecinie. Bez wsparcia „Kuriera Szczecińskiego" to by się nie zadziało. Tymczasem w efekcie „kuli śnieżnej" zawładnęło nie tylko naszym miastem, ale również wieloma ośrodkami w naszym województwie. Zatem: do dzieła! - wybuch „Krokusowej rewolucji" symbolicznie otworzył jej współautor, Sylwiusz Mołodecki z „Zielonych Ogrodów".

Idea akcji

Idea tej wielkiej społecznej akcji jest prosta: przenosimy krokusowe kobierce z Jasnych Błoni w różne inne rejony Szczecina. To oryginalny pomysł Marii Myśliwiec - wówczas przewodniczącej Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, a dziś również miejskiej radnej - która zaangażowała znajomych oraz maluchy z przedszkola przy ul. Zdrojowej, aby właśnie przy tej placówce powstało pierwsze poza szczecińskimi Błoniami krokusowe pole. Potem były następne: sadzone jesienią, a wiosną - mocą pozytywnej energii - budzące Szczecin na wiosnę.

- Krokusy stały się - podobnie jak magnolie - nieformalnym zielonym symbolem Szczecina. Jedną z jego najbardziej rozpoznawalnych marek. Początek wiosny chyba każdy, przynajmniej w naszym mieście, kojarzy z rozkwitającymi krokusami. Jednak potrzeba czyjejś ciężkiej pracy, aby po zimie szary Szczecin ożywał kolorami. Cieszę się, że będę miał w tym swój udział. Tym bardziej, że jeszcze w kampanii wyborczej obiecywałem pracę na rzecz naszego miasta - mówił do niedawna miejski radny, a teraz poseł Koalicji Obywatelskiej - Patryk Jaskulski.

Wsparcie akcji

Wsparcia akcji przez lata udzielali nie tylko społecznicy, ale również rzesze sympatyków, w których gronie co roku pojawia się Szczecińska Energetyka Cieplna, a do którego w bieżącym włączył się program Inicjatywa Lokalna, dzięki któremu szczecińskie zieleńce oraz tereny w bliskości placówek oświatowych zyskają kolejnych ponad 30 tysięcy krokusów. Czyli dokładnie tyle, ile przed dwoma dekadami zostało po raz pierwszy posadzonych - z inicjatywy Zakładu Usług Komunalnych - w bliskości zabytkowych platanowych alei, tworzących plenerowy „zielony salon" Szczecina.

- Sadzić będziemy fioletowe i fioletowo-białe wielkokwiatowe krokusy odmian, które co roku podziwiamy na Jasnych Błoniach - zwracał uwagę Sylwiusz Mołodecki.

Pierwszy raz w życiu

Monika Makieła ma 7 lat. Z jej perspektywy krokusy w Szczecinie rosną od zawsze. Nawet nie przypuszczała, że rozkwitają z cebul sadzonych miesiące wcześniej, jesienią, przez społeczników. Tym większą miała frajdę, gdy sobotę (28 października) po raz pierwszy w życiu - razem z mamą, Dominiką Kosecką-Makieła - wzięła udział w „Krokusowej rewolucji" na Różance.

- Mamy ogródek w Ińsku. Lubię, jak mama, bawić się w ogrodniczkę. Wiosną wysiewałam dynie. Teraz z niej będzie pyszna zupka. Krokusów jeszcze nie sadziłam, ale jest fajnie - mówiła dziewczynka.

Patryk Siwierski i Bartosz Jadczak są od Moniki znacznie starsi, ale i oni w sadzeniu krokusów w sobotę debiutowali. Podobnie jak grupa turystów z Zielonej Góry oraz kolejna - Niemców z rejonu Greifswaldu. Społeczną akcję sadzenia kwiatowych cebul traktując jak dobrą zabawę.

- Pomysł nam zarzuciła wychowawczyni. Koncepcja wydała się niegłupia. I jesteśmy. Fajnie przyłożyć się do czegoś pozytywnego. Ręce będą bolały, ale satysfakcja już jest. Kto wie, może za parę lat przyjedziemy na Różankę z dziewczynami i będziemy się chwalili ze swojego dzieła - mówili wychowankowie Agnieszki Włodarczyk z MOS nr 2.

* * *

Wybuch „Krokusowej rewolucji" oznacza, że w ulubionym z miejskich ogrodów - na Różance - wiosną rozkwitnie kobierzec z blisko 5,5 tysiąca kwiatów. Kolejne przystanki tej społecznej akcji zaplanowano w rejonie ul. Piotra Skargi oraz al. Wojska Polskiego. Tuż po Wszystkich Świętych, czyli 2 listopada, „Krokusowa rewolucja" dotrze do Przedszkola Publicznego „Chochlik" oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Następnie (3 listopada) wyruszy na Niebuszewo - do SP nr 41 (ul. Cyryla i Metodego). Jakie jeszcze ze szczecińskich placówek oświatowych chciałyby się włączyć w nurt „Krokusowej rewolucji"? Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie (pod redakcyjny numer 789-572-830 lub bezpośrednio do p. Marii Myśliwiec: 696-050-657) lub mailowo: redakcja@24kurier.pl oraz arleta.nalewajko@24kurier.pl. Zapraszamy.

Arleta NALEWAJKO

Fot. Dariusz GORAJSKI