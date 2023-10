Rusza „Krokusowa rewolucja” w Szczecinie. Różanka na dobry początek [GALERIA]

Już w sobotę (28 października) o godz. 11 nastąpi wybuch „Krokusowej rewolucji” na Różance. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkich mieszkańców, naszych Czytelników, chcących zmieniać Szczecin na lepsze – zielenią. Fot. Arleta NALEWAJKO

Przenosimy kwiatowe kobierce z Jasnych Błoni w inne rejony miasta. Żeby mocą pozytywnej energii budziły Szczecin na wiosnę. Aby tak się stało, jesienią organizujemy społeczną akcję sadzenia kwiatowych cebul: ph. „Krokusowej rewolucji”. Jej wybuch nastąpi – już w najbliższą sobotę – w ulubionym ze szczecińskich ogrodów, czyli w Różance.

W „Krokusowej rewolucji” może wziąć udział każdy i będzie – jak zawsze – mile widziany. To tradycja ukształtowana doświadczeniem, którego historia sięga już ponad dekadę.

– Zmieniamy Szczecin na lepsze. Kwiatami. Na koncie mamy już milion posadzonych krokusów. I nieustający apetyt na więcej – przekonuje Maria Myśliwiec, radna i przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, która zainicjowała powstanie „Krokusowej rewolucji” w Szczecinie. – Tej jesieni startujemy z 12. edycją naszej społecznej akcji oraz ponad 30 tysiącami krokusów, zakupionymi dzięki wsparciu programu Inicjatywa Lokalna.

To program pomocowy Gminy Miasto Szczecin. Jakiego celem jest wspieranie przedsięwzięć realizowanych dla dobra wspólnego. Tym razem program docenił przedsięwzięcie, którego inicjatorami są: radna Maria Myśliwiec oraz Sylwiusz Mołodecki z „Zielonych Ogrodów”, partnerem medialnym jest nasz „Kurier Szczeciński”, a uczestnikami szczecinianie, nasi Czytelnicy, którzy stawiają na krokusy i zielony Szczecin.

Im właśnie jest dedykowany sobotni (28 października) wybuch „Krokusowej rewolucji” w Ogrodzie Różanym. Liczymy, że tego dnia wspólnie ze szczecinianami, naszymi Czytelnikami, zdołamy posadzić aż 10 tysięcy kwiatowych cebul. Początek akcji został zaplanowany na godz. 11. Zapraszamy.

– Dla kibiców Pogoni może to być świetna rozgrzewka przed sobotnim meczem z Jagiellonią Białystok – zachęca Maria Myśliwiec. – W „Krokusowej rewolucji” każdej jesieni uczestniczą zarówno najmłodsi, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, rady osiedli, jak również lokalne firmy, biura, mariny, administracje i oczywiście osoby prywatne. Placówki oświatowe obdarowujemy krokusami uzyskanymi dzięki sponsorom oraz podmiotom wspierającym naszą akcję. Pozostali włączają się w nią na zasadzie dobrowolności, dysponując własnymi cebulami kwiatowymi i zapałem, a z naszej strony zyskują pomoc merytoryczną i… narzędziową.

Co październik i w listopadzie społecznie i wspólnie obsadzamy cebulkami trawniki w rejonie placówek oświatowych, na zieleńcach, jakie mijamy w drodze do pracy czy do sklepu. Tak, aby potem – w marcu i kwietniu – te krokusowe pola rozkwitały, mocą pozytywnej energii budząc nas wszystkich na wiosnę. Mamy nadzieję, że tej jesieni będzie podobnie: znów spontanicznie – dzięki zapałowi, pasji oraz poświęceniu podobnych nam społeczników – pod krokusowe pola zajmiemy kolejne rejony Szczecina.

W jakich punktach miasta tym razem posadzimy kolejne tysiące kwiatowych cebul? O tym będą decydowali nasi Czytelnicy. Zachęcamy do wskazywania wybranych terenów telefonicznie (pod redakcyjny numer 789-572-830 lub bezpośrednio do p. Marii Myśliwiec: 696-050-657) lub mailowo: redakcja@24kurier.pl oraz arleta.nalewajko@24kurier.pl. ©℗

A. Nalewajko