Tajemnice bitwy pod Lenino

Warto dodać

2024-10-09 19:24:12

W noc przed bitwą grupa 11-tu żołnierzy z dywizji Berlinga zdezerterowała na stronę Niemców i dokładnie opowiedzieli co się święci i kiedy. Niemcy umocnili się i spokojnie czekali na natarcie które rozpoczęło się co do minuty i we wskazanych miejscach. Wynik jatki jaka się tam działa musiał być taki jaki był. Co zrobili Niemcy z tymi dezerterami niestety nie wiem. Może IPN coś poda więcej na temat ich dalszych losów.