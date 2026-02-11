Tafla lodu spadła na jadące auto. Kierowca dostawczaka ukarany mandatem

Fot. Komenda Miejska Policji w Koszalinie/ A. Wójcik

W Mielnie z jadącego pojazdu dostawczego odpadła tafla lodu, która uderzyła w przednią szybę samochodu osobowego. Poszkodowany trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, a kierowca został ukarany wysokim mandatem karnym.

REKLAMA

Policja przypomina wszystkim kierowcom o obowiązku właściwego przygotowania pojazdu do jazdy, szczególnie w okresie zimowym. „Każdy kierujący przed rozpoczęciem podróży ma obowiązek dokładnego oczyszczenia pojazdu ze śniegu i lodu nie tylko z szyb, ale również z dachu, maski oraz plandek pojazdów dostawczych i ciężarowych. Pozostawione na pojeździe bryły lodu lub zalegający śnieg mogą w trakcie jazdy spaść na inne pojazdy, stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego” - czytamy w komunikacie.

Oprac. (ip)

REKLAMA