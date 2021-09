Szymon Hołownia: Wiemy, jak naprawić służbę zdrowia

- Uczelnie rezygnują z kształcenia ratowników medycznych, motywując to tym, że jest to za drogie - poinformował. ©℗

Według Pakulskiego ratownikom odebrano ścieżkę rozwoju zawodowego. Jak mówi, zdobywają tytuł licencjata i na tym kończy się ich proces szkolenia. Jednocześnie jest to jedyny zawód medyczny, który co 5 lat musi potwierdzać swoje kwalifikacje.

- System ochrony zdrowia nadwyrężony przez pandemię znalazł się w sytuacji tragicznej - ocenił Hołownia. - Pandemia obnażyła wszystkie braki systemu, które odkładały się przez ostatnie trzydzieści lat. Większość rządów, z którymi mieliśmy do czynienia, nie wzięła się za reformę, a nawet jak ktoś próbował, był przywoływany do porządku i reformy zastępowały deformy. Sprzętu możemy dokupywać, ile chcemy. Potrzebujemy ludzi. Wykształconych i docenionych.

as 2021-09-23 17:02:58 hołownia to następca petru.Po nowoczesnej zostały długi ,a lubnauer swoim dłużnikom czyli firmom prywatnym śmieje się w twarz. hOŁOWNIA TO przechowalnia ,wyborców zawiedzionych PO by nie odeszli gdzieś dalej to samo było z nowoczesną.Dziwię się wyborcom nowoczesne czy hołownii.Po co głosować na kopię jak lepiej na oryginał.

Uzdrowiciele 2021-09-23 16:54:25 PiS tez zapewnial ze ma receptę na służbę zdrowia ale jak wyszło to wszyscy widzimy uzdrowili oczywiście ale właśne i swoich rodzin kieszenie. PO bylo jeszcze lepsze bo chcieli sprywatyzować cala służbę zdrowia gdzie na takie leczenie bylo by stac małą grupę ludzi z wypchanymi portfelami a reszta do piachu. Polska to piekny kraj ale bez ludzi patriotów gdzie toczy sie ciągle walka o koryto

mesel 2021-09-23 16:49:46 "aby zostali zatrudnieni jako funkcjonariusze państwowi, którymi państwo się opiekuje" - Już państwo zaopiekowało się pacjentami, przedsiębiorcami i wszystkimi innymi, którzy mają jeszcze jakąkolwiek wolę przetrwania, mimo całej tej "opieki" państwa...

Barbara 2021-09-23 16:48:31 Trolerka level hard. Zacznijcie pisać coś merytorycznego ludzie, bo niedobrze się robi, jak czyta się te bzdurne komentarze. Śmietnik, nic więcej.

Wacek 2021-09-23 16:47:37 Celebrytka zawitał nad Odrą. Tylko po kiego i z czym?

mdm 2021-09-23 16:19:30 Hołownia obstawił się kilkoma lokalnymi działaczami, którzy już obsadzili się sami na listach wyborczych na "jedynkach". I oto tu chodzi. TKM.

Endriu49 2021-09-23 16:12:08 Wiemy wszystko , wiemy ale nie powiemy bo jednak nie wiemy.

Patryk 2021-09-23 15:40:33 W Szczecinie jest też detektyw Rutkowski czy oni przyjechali razem?

GEW 2021-09-23 15:38:41 @Odpowiedź do Moniki. Na stronie Hołowni w kampanii prezydenckiej było WPROST napisane, że ma zamiar wprowadzać "nowe podatki i wskazywał na co by je wydawał. Po kilku moich uwagach dziwnym trafem fragment zniknął ze strony, która i tak juz jest nieaktualna bo kampania się skończyła (pewnie mam gdzies screen). Hołownia to wytwór marketingowy, a obiecywanie zmian Polakom powiązanych z wprowadzaniem nowych podatków to żadna nowość. Do tego jeszcze by nam się rozpłakał w trakcie jakiejś wizyty...

Bredzicie. 2021-09-23 15:33:43 Służba Zdrowia powinna się zająć wami.

Elektryk 2021-09-23 15:33:11 Hołownia chciał zamknąć elektrownię w Turoszowie nie patrząć na podstawy prawne i bezpieczeństwo. To jak chciał dostarczyć prąd do szpitali

Grzegorz 2021-09-23 15:31:30 Obiecać cudowne rozwiązania to każdy potrafi tylko że cudownych rozwiązań nie ma. Joanna Mucha obecnie u Szymona Hołowni twierdziła że emeryci chodzą do lekarza bo się nudzą czy ona też była przy tej burzy mózgów dla poprawy służby zdrowia?

Edek 2021-09-23 15:16:48 A może jakieś konkrety??????? Pajac

Stefan 2021-09-23 15:14:38 Czy pan Szymon popłakiwał trochę nad służbą zdrowia jak płakał nad konstytucją??

Jacek 2021-09-23 15:12:00 Profesor marszałek Grodzki jako receptę na uzdrowienie wskazuje likwidację 850 szpitali. A ile szpitali chce zlikwidować Szymon Hołownia?

Odpowiedź do Moniki 2021-09-23 15:04:56 Kobieto proponuję przed sączeniem jadu i pisaniem bzdur najpierw zapoznać się z tym programem i doczytać, kto go tworzył- otóż właśnie profesorowie i doktorzy medycyny. Na ten moment wykazałaś się sama skrajnym infantylizmem. Masakra, skąd się biorą takie wynalazki??? I jeszcze Boga do tego miesza...