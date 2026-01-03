Szybkie pociągi będą docierać do Szczecina

Fot. PKP PLK SA

PKP Intercity ogłosiło postępowanie na zakup 20 pociągów mogących poruszać się z prędkością 320 km/h. To pierwszy w Polsce przetarg na tak szybkie pojazdy. Docelowe mają dojeżdżać także do Szczecina.

Przetarg jest związany z budową Portu Polska, czyli dawnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W pierwszej kolejności nowe pociągi będą obsługiwały właśnie to miejsce, łącząc je z Warszawą i Łodzią.

W przetargu przewidziana została możliwość domówienia dodatkowych 35 pojazdów. Jak informuje PKP Intercity: "Harmonogram postępowania został tak ułożony przez przewoźnika, aby rynek miał realną możliwość przygotowania najlepszych rozwiązań, a także zawiązywania konsorcjów. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu to koniec kwietnia 2026 roku. Etap ten został wydłużony w porównaniu do prowadzonych wcześniej postępowań na zakup nowego taboru. Składanie ofert planowane jest na maj 2027 roku, a rozstrzygnięcie postępowania przewidziano na sierpień 2027 roku".

Nowe pociągi będą przystosowane do prędkości 320 km/h, a długość pojedynczego składu wyniesie około 200 metrów. Przewidziano dwie klasy podróży, przestrzeń barową lub restauracyjną, rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami oraz udogodnienia dla rodzin z dziećmi. Pojazdy mają posiadać homologację co najmniej na Polskę, Niemcy, Czechy i Austrię.

Planowany rozwój połączeń obsługiwanych taborem dużych prędkości zakłada pełne wykorzystanie możliwości nowej infrastruktury oraz maksymalną synergię z linią „Y”, projektowaną dla prędkości co najmniej 320 km/h. Podstawowe zamówienie obejmujące 20 pojazdów zostanie skierowane przede wszystkim do obsługi tej trasy. W pierwszym etapie planowane jest uruchomienie połączeń z wykorzystaniem linii „Y”.

Są to następujące połączenia. Warszawa – Łódź – Wrocław z częstotliwością co godzinę. Warszawa – Łódź – Poznań – Szczecin z częstotliwością co dwie godziny,

Warszawa – Łódź – Poznań – Berlin z częstotliwością co dwie godziny.

Zamówienie dodatkowych 35 pojazdów pozwoli na zwiększenie częstotliwości połączeń na trasach: Warszawa – Łódź – Poznań – Szczecin oraz Warszawa – Łódź – Poznań – Berlin do kursów co godzinę oraz Warszawa – Łódź – Wrocław do kursów nawet co 30 minut.

Oczywiście swoją maksymalną prędkość pociągi będą mogły rozwijać tylko na tych odcinkach torów, które są do tego dostosowane. ©℗

(as)

