Szybka reakcja świadków uratowała życie kobiecie, która wpadła do Odry

Fot. Policja

W czwartek, około godz. 14:30, operator numeru alarmowego powiadomił patrol Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie o kobiecie, która wpadła do Odry w rejonie końca bulwarów. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce.

Zastali tam dwie osoby, które jako pierwsze udzieliły pomocy. Podczas spaceru po Łasztowni usłyszały one wołanie o pomoc i od razu pobiegły w stronę nabrzeża. Widząc kobietę w wodzie, powiadomiły służby ratunkowe i użyły koła ratunkowego znajdującego się na bulwarach.

Policjanci niezwłocznie udzielili poszkodowanej dalszej pomocy. Potem kobieta trafiła do radiowozu, gdzie mogła się ogrzać. Następnie została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.



oprac. (ip)

