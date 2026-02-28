Szybka reakcja świadków uratowała życie kobiecie, która wpadła do Odry

W czwartek, około godz. 14:30, operator numeru alarmowego powiadomił patrol Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie o kobiecie, która wpadła do Odry w rejonie końca bulwarów. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce.
Zastali tam dwie osoby, które jako pierwsze udzieliły pomocy. Podczas spaceru po Łasztowni usłyszały one wołanie o pomoc i od razu pobiegły w stronę nabrzeża. Widząc kobietę w wodzie, powiadomiły służby ratunkowe i użyły koła ratunkowego znajdującego się na bulwarach.
Policjanci niezwłocznie udzielili poszkodowanej dalszej pomocy. Potem kobieta trafiła do radiowozu, gdzie mogła się ogrzać. Następnie została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.
oprac. (ip)