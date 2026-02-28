Sobota, 28 lutego 2026 r. 
REKLAMA 8 szczecin
REKLAMA

Szybka reakcja świadków uratowała życie kobiecie, która wpadła do Odry

Data publikacji: 27 lutego 2026 r. 23:54
Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2026 r. 23:54
Szybka reakcja świadków uratowała życie kobiecie, która wpadła do Odry
Fot. Policja  

W czwartek, około godz. 14:30, operator numeru alarmowego powiadomił patrol Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie o kobiecie, która wpadła do Odry w rejonie końca bulwarów. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce.

REKLAMA

Zastali tam dwie osoby, które jako pierwsze udzieliły pomocy. Podczas spaceru po Łasztowni usłyszały one wołanie o pomoc i od razu pobiegły w stronę nabrzeża. Widząc kobietę w wodzie, powiadomiły służby ratunkowe i użyły koła ratunkowego znajdującego się na bulwarach. 

Policjanci niezwłocznie udzielili poszkodowanej dalszej pomocy. Potem kobieta trafiła do radiowozu, gdzie mogła się ogrzać. Następnie została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.

oprac. (ip)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

8 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA