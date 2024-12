Kobieta w ogniu. Spektakl w Teatrze Małym w Szczecinie

Fot. Teatr Współczesny Szczecin

„Kobieta, która zajęła się ogniem” – ten spektakl obejrzymy w weekend w Teatrze Małym w Szczecinie.

To komediowy spektakl muzyczny, stworzony na bazie prawdziwych kobiecych historii – kontynuacja mającej gorące grono fanów i fanek „Kobiety zagrożonej niskimi świadczeniami emerytalnymi”. Opowieść o artystce, która podejmuje się misji naprawy świata, choć ten ciężar ewidentnie ją przygniata. Maria chce wziąć na siebie wszystkie opisane przez kobiety problemy. Te z którymi mierzą się po cichu, w domu i w pracy, zmuszając się do odgrywania roli świetnie radzącej sobie ze wszystkim heroski. Interaktywna, lekka forma musicalu budzi śmiech i zachęca do rozmowy, dodając wydarzeniu wspólnotowy terapeutyczny wymiar.

Seanse: piątek, g. 19, sobota, g. 17.

(as)