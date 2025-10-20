Szybciej na plażę i do portu. S3 w pełni ekspresowa

Fot. Mateusz Grzeszczuk/GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła odcinek S3 od węzła Świnoujście Łunowo do węzła Międzyzdroje w pełnym przekroju dwujezdniowej drogi ekspresowej. Był to ostatni, brakujący fragment S3 Świnoujście - Troszyn, jak i całej drogi ekspresowej S3 w Polsce. Od dzisiaj kierowcy mogą już przejechać tą trasą od wybrzeża Bałtyku w Świnoujściu, aż pod granicę z Czechami w Lubawce.

Oddanie do ruchu jezdni głównych nie oznacza jeszcze całkowitego zakończenia prac związanych z inwestycją. Kontynuowane będą prace przy jezdniach dodatkowych, roboty porządkowe, nasadzenia zieleni oraz prace wykończeniowe. Do zakończenia na odcinku Dargobądz - Troszyn pozostaje jeszcze para Miejsc Obsługi Podróżnych Dargobądz oraz Obwód Utrzymania Drogi przy węźle Wolin Wschód. Wykonawca musi również dokończyć prace przy przebudowie ul. Mickiewicza w Wolinie. Na odcinku Świnoujście - Dargobądz przez najbliższe tygodnie będzie jeszcze zamknięty węzeł Świnoujście Terminal LNG. Wykonawca ma do końca roku zdemontować znajdującą się przy węźle wytwórnię mas bitumicznych i zakończyć tu pozostałe prace.

Droga ekspresowa S3 to element Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk oraz fragment europejskiej trasy E65 łączącej szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie, której łączna długości wynosi ok. 3950 km. S3 ma kluczowe znaczenia dla rozwoju zespołu portów morskich Szczecin-Świnoujście, zarówno w kontekście przyszłych inwestycji, takich jak planowany terminal kontenerowy, ale również funkcjonowania obecnej infrastruktury. Chodzi tu m.in. o terminal promów morskich łączący Polskę ze Skandynawią. Jest to również kluczowa trasa dla rozwoju turystyki, ważnej gałęzi gospodarki wybrzeża bałtyckiego. Warto wspomnieć również, że strona czeska prowadzi już budowę 21-kilometrowego odcinka autostrady D11 do Trutnova. W przyszłym roku będzie można już w pełni skorzystać z ostatniego polskiego fragmentu S3, od Lubawki do granicy, który zyska połączenie z początkowym, 3,5-kilometrowym, odcinkiem czeskiej D11. W ciągu kilku najbliższych lat, po wydłużeniu D11 do Jaroměřa, S3 zyska bezpośrednie połączenie z siecią dróg szybkiego ruchu na południu Europy.

Łącznie cała droga ekspresowa S3 liczy 471 km (w tym 17 km wspólnego przebiegu z autostradą A6). Koszt realizacji S3 od Świnoujścia do Lubawki w latach 2007-2025 wyniósł ponad 15 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE w ramach różnych programów wyniosło ok. 7,7 mld zł.

