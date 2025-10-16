Czwartek, 16 października 2025 r. 
Zatrzymano właściciela psów, które śmiertelnie pogryzły mężczyznę przy trasie S3 (akt. 1)

Data publikacji: 16 października 2025 r. 14:46
Ostatnia aktualizacja: 16 października 2025 r. 15:26
Zatrzymano właściciela psów, które śmiertelnie pogryzły mężczyznę przy trasie S3
Fot. archiwum  

Na polecenie prokuratura policjanci zatrzymali 53-letniego właściciela psów, które w Zielonej Górze śmiertelnie pogryzły 46-letniego mieszkańca Puław (woj. lubelskie). Jest on podejrzewany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

Jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz, chodzi o zarzut z art. 156 par. 3 Kodeksu karnego zagrożony karą od 5 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Niebawem 53-latek ma zostać przesłuchany przez prokuratora w charakterze podejrzanego i usłyszeć ten zarzut.

- Potem zapadną decyzje co do ewentualnych środków zapobiegawczych - powiedziała PAP prok. Antonowicz.

Dodała, że w czwartek odbywa się sekcja zwłok pokrzywdzonego z udziałem dwóch biegłych z zakresu medycyny sądowej, a uzyskane wyniki będą miały kluczowe znaczenie dla dalszych ustaleń w sprawie.

Śledztwo w opisywanej sprawie zostanie powierzone do prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Pochodzący z Puław 46-latek, pracujący jako kierowca ciężarówki, zatrzymał się w minioną niedzielę około południa na MOP-ie Racula przy trasie S3, na wysokości Zielonej Góry, na przepisową przerwę. Korzystając z wolnego czasu wybrał się do pobliskiego lasu na grzyby. Tam został zaatakowany przez trzy duże psy.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zwierzęta wydostały się poza teren ogrodzenia strzelnicy i zaatakowały przechodzącego w pobliżu 46-latka. Ten doznał co najmniej 53 ran szarpanych i gryzionych. Pomimo podjętych działań ratunkowych, w środę rano mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Według prokuratury, 53-letni właściciel psów, najprawdopodobniej rasy owczarek belgijski, nie zachował wymaganych środków ostrożności przy ich trzymaniu na posesji - strzelnicy.

Prokurator zlecił biegłym badania specjalistyczne, które umożliwią dokładne ustalenie rasy, stanu fizycznego i psychicznego zwierząt, a także ocenę warunków, w jakich były utrzymywane. W tym celu zwierzęta zostały umieszczone w domu tymczasowym.

W związku z napływającymi doniesieniami medialnymi oraz możliwymi innymi przypadkami niewłaściwego zabezpieczenia psów, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zwróciła się z apelem do pokrzywdzonych i świadków o przekazywanie jej informacji na ten temat – osobiście, tradycyjną pocztą lub mailowo.

W treści takiego zgłoszenia należy wskazać okoliczności zdarzenia, czas i miejsce jego wystąpienia oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

Równolegle ze śledztwem, prokuratura podjęła z urzędu działania administracyjne zmierzające do zbadania zasad funkcjonowania strzelnicy, na której przebywały psy.

Komentarze

Stefan
2025-10-16 17:31:14
Psy wśxieķle i agresywne są di uśpienia. Wlaśxiciel na długie lata do więzienia. Od dawna społeczeństwo apeluje by na posiadanie psa było pozwolenie adminstracyjne podatek od psa oraz obowiązkowe ubezpieczenie od szkód. Od razu by sie lużniej zrobiło w schroniskach bo każdy pies byłby identyfikowalny z właścicielem
Aberracja
2025-10-16 16:16:43
zamiast uśpić natychmiast bestie, to funduje się za publiczne pieniądze im "dom tymczasowy" i badania. Pytam się po co??! Atakując człowieka, zagryzając go nie mają prawa żyć! Już się wam ten bambinizm rzuca na mózg!
@Edek
2025-10-16 16:05:17
W Anglii jest też zakaz posiadania noża, co nie stoi na przeszkodzie nożownikom w dokonywaniu częstych zamachów. W Angli jest też prawo, które pozwala na aresztowanie ludzi za opinie w internecie. Nie wydaje mnie się żeby to było dobre państwo do naśladowania.
Edek
2025-10-16 14:58:13
Powinien siedziec w pierdlu do konca zycia i jeden dzien. A tak na marginesie dlaczego w Polsce wzorem Angli inie ma zakazu posiadania psow ras niebezpiecznych? Te psy maja w genach agrrsje i sa bardzo niebezpieczne.

