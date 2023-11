Szpital odwołuje operacje, bo... wyczerpał limit

Fot. Ryszard PAKIESER

Pani Jolanta, pacjentka szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, będzie cierpieć dłużej. Jej wyczekiwana operacja neurochirurgiczna nie odbędzie się w terminie, bo szpital odwołuje planowe przyjęcia. Jak twierdzi dyrekcja, wyczerpał limit świadczeń, za które płaci NFZ. Ale NFZ twierdzi, że płaci dobrze, lepiej niż przed rokiem...

- Otrzymaliśmy telefon ze szpitala z informacją o odwołaniu operacji planowanej na dzień 21.11.2023r. , na którą czekaliśmy bardzo długo i była ona ostatnią deską ratunku dla mamy, aby mogła zacząć normalnie funkcjonować a nie ciągle zwijać się z bólu - zaalarmował nas syn pani Joanny.

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wobec stwierdzonego przekroczenia limitu świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ za okres I - X 2023 r., a także mając na względzie brak pewności co do ostatecznej wysokości ryczałtu PSZ na cały rok 2023 , zmuszony jest do wstrzymania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w trybie planowym - potwierdził Konrad Jarosz, dyrektor szpitala.

- Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie otrzymał informacji o zakłóceniach w wykonywaniu planowanych zabiegów w Klinice Neurochirurgii w Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie - odpowiada na nasze pytanie o tę sytuację Marta Siłakowska z Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ i dodaje, że NFZ płaci za wszystkie świadczenia, także za tak zwane nadwykonania, czyli udzielone dodatkowo, ponad kwotę kontraktu.

(sag)

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze 20.11.2023 r.