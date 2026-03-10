Szmuglował do Niemiec Banglijczyków i Hindusa

Kolejną próbę przerzutu nielegalnych migrantów do Niemiec udaremnili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej ze Szczecina. 22-letni Ukrainiec przewoził samochodem osobowym czterech nielegalnych migrantów. Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani w rejonie autostrady A6, około 7 kilometrów przed granicą w Niemcami, i przewiezieni do Placówki Straży Granicznej w Szczecinie.

- W samochodzie oprócz kierującego nim obywatela Ukrainy znajdowało się trzech Banglijczyków i Hindus - informuje Straż Graniczna. - Byli to mężczyźni w wieku od 22 do 40 lat. Posiadali łotewskie dokumenty potwierdzające ich tożsamość.

Usłyszeli zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy z Litwy do Polski i usiłowania nielegalnego wjazdu do Niemiec.

Cudzoziemcy przyznali się, złożyli wyjaśnienia i dobrowolnie poddali karze zaproponowanej przez prokuratora w postaci 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 2 lata.

- Z ich wyjaśnień wynika, że za zorganizowanie im przerzutu z Bangladeszu do Niemiec płacili po 6 tysięcy euro - relacjonuje SG. - Ostatni odcinek tego przerzutu, z Litwy, organizował im zatrzymany Ukrainiec. Mężczyzna usłyszał zarzut organizowania innym osobom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.

22-latek przyznał się do zarzucanego czynu. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jest prawdopodobne, że wcześniej także zajmował się tym procederem. Badać będą to śledczy ze Straży Granicznej w Szczecinie. Sąd w Szczecinie zadecydował o zastosowaniu wobec tego cudzoziemca środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Banglijczyków i Hindusa Straż Graniczna w ramach readmisji przekazała już Litwie.

Akcja Straży Granicznej miała miejsce 5 marca w Podjuchach.

