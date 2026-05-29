Szkoła w Rzędzinach. Pod patronatem Elizabeth von Arnim [GALERIA]

Foto: Elżbieta Bruska

29 maja był wyjątkowym dniem dla szkoły w podszczecińskich Rzędzinach - to był dzień uroczystych obchodów 80 - lecia, nadania imienia angielskiej pisarki Elizabeth von Arnim i wręczenia sztandaru. Sama szkoła też jest wyjątkowa; najmniejsza w gminie Dobra i bardzo prężnie działająca. „ Zawsze była to fajna szkoła, ale dzisiaj jest tu więcej życia”, powiedziała Magdalena Zagrodzka, wójt gminy Dobra. „Jest centrum życia lokalnego, centrum kultury” - podkreślił Shivan Fate, starosta powiatu polickiego.

REKLAMA

Wielu gości obecnych na tej uroczystości wspominało zasługi tej placówki w doskonałym wychowywaniu młodych pokoleń od 1946r. I dzisiejsi uczniowie mogą być przykładem dla swoich rówieśników, za co słowa uznania kierowano w stronę nauczycielskiej kadry, także rodziców, wśród których niemałą grupę tworzą absolwenci tej szkoły. „ Tutaj tradycja łączy się z nowoczesnością”, powiedział dyrektor Robert Mazur. A ta tradycja sięga lat wcześniejszych, bo ostatniej dekady 19. wieku, gdy pierwszą jednoklasową szkołę uroczyście otworzyła tutaj żona ówczesnego właściciela tych włości Henninga von Arnima, która wkrótce potem stała się znaną pisarką, dzisiaj znaną i wydawaną w świecie pod nazwiskiem Elizabeth von Arnim. Powtarzamy kolejny raz - kto, jak nie ona zasługuje na patronowanie tej szkole i w tej wiosce, którą rozsławiła w świecie w swoich książkach tutaj napisanych?

Wójt Magdalena Zagrodzka odczytała uchwałę Rady Gminy Dobra o nadaniu szkole imienia pisarki, wręczyła dyrektorowi Robertowi Mazurowi sztandar, a proboszcz parafii ks. Grzegorz Gierek poświęcił go, co też jest tradycją w wielu polskich szkołach. I dodajmy - to był dzień szczególny dla pani wicedyrektor Edyty Urban oraz grona nauczycielek, bo od lat zabiegała o tę patronkę, i to marzenie mogło się spełnić dzięki wsparciu dyrektora Mazura. Gratulujemy i cieszymy się tym bardziej, że Elizabeth von Arnim gości w „Kurierze Szczecińskim” od 2003 roku, odkąd zaczęliśmy podążać jej śladami.

Carpe diem - z Elizabeth

Od godziny 15 na rodzinny piknik zaprosiła obecnych Iza Dryjańska, szefowa Stowarzyszenia Carpe diem. Uczestniczyli w nim również m.in. uczniowie i kadra niemieckiej szkoły w Mewegen. Działo się dużo i ciekawie. Inaczej być nie mogło, po rozgrzewce z paniami z Nordicowych Sobót, z młodą raperką Queenkutee oraz zespołem „Alex Marek i Przyjaciele” na scenie. Dla zainteresowanych zorganizowano m.in. warsztaty ogrodnicze i ekologiczne, a patronka szkoły też się w to pięknie wpisuje. Przy scenie prezentowana była okładka wyjątkowego wydania książek Elizabeth von Arnim - czterech w jednym tomie. To też pomysł i decyzja Izy Dryjańskiej, wydawcą jest oczywiście Carpe diem. Pisarka patronowała imprezom organizowanym przez Stowarzyszenie ph. „Spotkania z Elizabeth”, stąd nadtytuł tego tomu.

Elizabeth von Arnim, o której wspomniał obecny na uroczystości prof. Bartosz Wójcik, literaturoznawca z Uniwersytetu Szczecińskiego, poświęcona będzie międzynarodowa konferencja, która odbędzie się na tej uczelni w najbliższą niedzielę.

Elżbieta Bruska

REKLAMA