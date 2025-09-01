Szkoła otwarta na nowoczesność. Inauguracja roku szkolnego w Szczecinie [GALERIA]

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2025/2026. Będzie to rok sporych zmian w polskiej oświacie. Fot. Dariusz GORAJSKI

Pierwszego września rozpoczął się nowy rok szkolny 2025/2026. Wraz z nim do polskich szkół wchodzą zmiany - pojawiają się między innymi dwa nowe przedmioty. W Szczecinie uroczysta inauguracja z udziałem prezydenta miasta, wojewody zachodniopomorskiego i zachodniopomorskiego kuratora oświaty odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marie Skłodowskiej-Curie.

Podczas inauguracji w auli szkoły świętowano zarówno rozpoczęcie nowego roku szkolnego, jak i 80 lat polskiej edukacji w Szczecinie. Uroczystość otwarła dyrektor 1 LO w Ewa Budziach, witając przedstawicieli władz miasta i samorządu - prezydenta Piotra Krzystka, jego zastępcę Marcina Biskupskiego, wojewodę Adama Rudawskiego, kuratora oświaty Pawła Palczyńskiego, Teresę Kalinę - przewodniczącą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Pawła Bartnika - przewodniczącego Rady Miasta Szczecin, radnych miejskich oraz przedstawicieli służb.

Jednym z punktów uroczystości było przedstawienie historii szczecińskich szkół, które rozpoczęły swoją działalność zaraz po drugiej wojnie światowej, krzewiąc polską kulturę, tradycję i wiedzę. Jedną z nich jest I Liceum Ogólnokształcące.

- Ta szkoła jest symbolem początków polskiej państwowości w Szczecinie - powiedział Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty. - To właśnie szkoły i edukacja scalały polskość na tych ziemiach, dzięki czemu łatwiej było się tutaj osiedlać. Te szkoły są także strażnicami pamięci, ponieważ zawsze dbały o historię. Pamiętajmy o tym, co było - o przeszłości i o przyszłości, bo szkoła to przyszłość.

Kurator zapewnił, że Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, aby polskie szkoły były najlepsze w Europie i reprezentowały najwyższy poziom nauczania. Wspomniał o nowych przedmiotach, które wchodzą w tym roku do programu nauczania, a także o zmianach w Karcie Nauczyciela.

- Będzie to rok konsultacji z nauczycielami - zapewnił.

Głos podczas inauguracji zabrał również prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- Szkoła to nie tylko miejsce pracy i nauki, ale także tworzenia społeczności. Wierzę, że jesteście wypoczęci i startujecie z nadzieją na nową wiedzę - mówił do licealistów. - Szkoła to także trudne momenty, jak egzaminy, ale one przygotowują nas do trudnych sytuacji w dorosłym życiu. Wierzę, że wspólnie uda nam się budować nowoczesną szkołę, otwartą na nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja.

Dodał na końcu, że szkoła to nie tylko społeczność uczniów i nauczycieli, ale również rodziców i opiekunów.

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski podkreślił w apelu do młodzieży, aby w przyszłym życiu nie zatracili młodzieńczej wojowniczości i buntu.

- My, dorośli, bardzo na was liczymy. Chcemy, żebyście byli szczęśliwi. Tutaj, w liceum, zawieracie przyjaźnie, będziecie ten czas wspominać później przez całe swoje życie - mówił.©℗

