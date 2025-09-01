Koniec wakacji, czas nauki. Zaczął się nowy rok szkolny

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2025/2026. Fot. Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA

Dziś uczniowie szkół w całej Polsce ponownie zasiądą w szkolnych ławkach. Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej wracają wraz z gronem pedagogicznym do swoich szkół – podstawówek, liceów, szkół zawodowych, techników itp. Dla wielu będzie to zwykły rok szkolny, dla ósmoklasistów i maturzystów – rok intensywnej pracy i sprawdzian wiedzy przed kolejnym etapem w edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało już dokładny kalendarz na rok szkolny 2025/2026.

W województwie zachodniopomorskim naukę rozpocznie w nowym roku szkolnym około 200 tysięcy uczniów. Szczegółowe dane znane będą dopiero pod koniec września, natomiast – zgodnie z informacjami podanymi przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie – w czerwcu rok szkolny 2024/2025 ukończyło 212 tys. uczniów. Możemy więc zakładać, że te liczby będą zbliżone. Rok szkolny 2025/2026 potrwa do 26 czerwca 2026 r.

Pierwsza przerwa świąteczna na Boże Narodzenie potrwa od 22 do 31 grudnia 2025 r. Ferie zimowe na Pomorzu Zachodnim odbędą się w dniach 2-15 lutego 2026 r. W tym samym czasie zimową przerwę będą mieli również uczniowie z województw: łódzkiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Natomiast od 19 stycznia do 1 lutego 2026 r. ferie odbywać się będą w województwach mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, od 16 lutego do 1 marca 2026 w podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim, śląskim. Trzyetapowa przerwa zimowa to nowość – wcześniej ferie odbywały się w czterech turach.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc) potrwa od 2 do 7 kwietnia 2026 r. Ponadto, wolne dni wypadają w święta takie jak: Wszystkich Świętych (sobota 1 listopada 2025 r.), Święto Niepodległości (wtorek 11 listopada 2025 r.), Nowy Rok (czwartek 1 stycznia 2026 r.), Święto Trzech Króli (wtorek 6 stycznia 2026 r.), Święto Pracy (piątek 1 maja 2026 r.), Święto Konstytucji 3 maja (niedziela 3 maja 2026 r.), Boże Ciało (czwartek 4 czerwca 2026 r.). Od 27 czerwca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. trwać będzie przerwa wakacyjna.

Znane są także terminy egzaminów i matur. W dniach 11 do 13 maja 2026 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty: 11.05 będzie to egzamin z języka polskiego, 12.05 – z matematyki, 13.05 – z języka obcego nowożytnego. Natomiast egzaminy maturalne przeprowadzone zostaną od 4 do 30 maja 2026 r.: matury pisemne dokładnie w dniach 4-21.05, a ustne 7-30.05.

W tym roku szkolnym nowością będzie wprowadzenie przedmiotu edukacja zdrowotna. Jak podaje Kuratorium Oświaty w Szczecinie, „przedmiot pojawi się w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych już we wrześniu 2025 roku. Będą na nim poruszane zagadnienia z obszaru zdrowia psychicznego, fizycznego, profilaktyki chorób, zdrowego odżywiania, ekologii czy higieny cyfrowej”. Uczęszczać będą na niego uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zajęcia z edukacji zdrowotnej nie są obowiązkowe i odbywać się będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo. ©℗

(aj)