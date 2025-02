Sześć lat Spotkań przy zupie

Spotkania przy zupie na placu Tobruckim odbywają się co czwartek. Fot. Agata JANKOWSKA

W każdy czwartek zapraszają potrzebujących na plac Tobrucki, aby posilili się zupą, napili gorącej kawy. Robią to już sześć lat. „Spotkania przy zupie” stały się tradycją, stałym wsparciem dla osób w kryzysie bezdomności, jak i tych żyjących na skraju ubóstwa. W ostatni czwartek (6 lutego) organizatorzy i wolontariusze świętowali sześciolecie Spotkań, wraz z gośćmi, dzieląc się nie tylko zupą, ale także deserami. Ta inicjatywa jednak to coś znacznie więcej niż gorący posiłek. „To jest budowanie relacji, o to chodzi w tych spotkaniach. Bo to relacje zmieniają życie” – tłumaczą organizatorzy w mediach społecznościowych i dodają: „Dziękujemy wszystkim za te 6 lat wspólnego mieszania”.

