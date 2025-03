Szczeniak porzucony w lesie na prawobrzeżu Szczecina. Kierowca nie pozostał obojętny

Fot. Straż Miejska Szczecin

Gdy sama znalazła się lesie, zaczęła rozpaczliwie wzywać pomocy. Miała dużo szczęścia, bo jej piszczeniem zainteresował się kierowca autobusu PKS, który postanowił pomóc.



Mężczyznę zaniepokoiło piszczenie dobiegające z lasu w rejonie przejazdów kolejowych przy ruchliwej ulicy Tczewskiej. Po wejściu między drzewa odnalazł wystraszoną i popiskującą przeraźliwie małą, na oko 2-3 miesięczną suczkę. Zadzwonił do dyżurnego szczecińskiej straży miejskiej i za jego radą zawiózł psiaka do siedziby instytucji na prawobrzeżu Szczecina.

- Piesek jest bardzo ufny, uroczy i aż serce się kroiło na widok tej biednej, porzuconej psinki - relacjonuje st. insp. Joanna Wojtach, rzecznik Straży Miejskiej Szczecin. - Otoczony opieką przez strażników czekał na przyjazd pracownicy z firmy Szaman. Żegnany z nieskrywanym żalem przez funkcjonariuszy został zabrany do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Tam, mamy nadzieję, znajdzie prawdziwą opiekę czekając na adopcję.

Strażnicy zwracają się teraz do osób, które rozpoznają szczeniaka, albo widziały osobę porzucającą go w lesie, żeby skontaktowały się z najbliższą jednostką policji lub zadzwoniły do szczecińskiej straży miejskiej na nr 986.

Strażnicy przypominają, że porzucenie psa i pozostawienie go bez opieki jest przestępstwem, jedną z form znęcania się nad zwierzętami, za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(k)