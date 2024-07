Szczecińskie emu pojechały do Poznania

Fot. Kamila Kozioł / ZUT

Trzy pisklaki emu opuściły we wtorek rano zwierzętarnię Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pracownicy ZOO w Poznaniu zabrali je do swojej placówki. Miejsce dla młodych ptaków ze Szczecina znalazło się tam już po raz drugi. Ostatnie takie przekazanie miało miejsce dwa lata temu. Wtedy do poznańskiego Ogrodu Zoologicznego pojechały dwa maluchy.

ZUT chętnie dzieli się pisklakami, ponieważ zwierzętarnia nie jest w stanie pomieścić wszystkich nowoprzybyłych lokatorów. To także kontynuacja współpracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z poznańskim Ogrodem Zoologicznym, od którego wcześniej szczeciński ośrodek pozyskał do badań m.in. jaja nandu.

Nad przekazaniem ptaków z ramienia ZUT czuwali prof. Danuta Szczerbińska i dr inż. Mateusz Bucław.

(as)