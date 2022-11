Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy startuje już w piątek

@@@Roman

2022-11-29 13:33:52

Masz rację, składam samokrytykę i ubolewam nad użyciem kalki językowej. Na swoją obronę mam tylko to że w jakiś sposób sam jestem ofiarą opresyjnej kultury białego patriarchatu. Zanim ktoś z się przyczepi co wspólnego ma Świecko że Szczecinem że organizujemy tu Świecki Jahrmarkt to może zróbmy po prostu Jahrmarkt, będzie i świecko, będzie i europejsko... I apeluję bysmy wszyscy zachowywali czujność rewolucyjną, wrogowie rewolucji, zaplute karły reakcji czają się i tylko czekają na naszą słabość!